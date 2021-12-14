Üye Girişi
Yağışların azlığı kış lastiği satışlarını sekteye uğrattı - Son Dakika

Yağışların azlığı kış lastiği satışlarını sekteye uğrattı

14.12.2021 00:57
Yağışların azlığı kış lastiği satışlarını sekteye uğrattı

Mardin'de yağışların yok denecek kadar az olması nedeniyle kış lastiği satışlarında düşüş yaşandı.

Mardin'de yağışların yok denecek kadar az olması nedeniyle kış lastiği satışlarında düşüş yaşandı.

Bu yıl kuraklıktan etkilenen Mardin'de kış mevsimi güneşli havalarla seyrini sürdürürken yağışlar yok denecek kadar azaldı. Yağışların azalması her sektörde olduğu gibi otomobil sektöründe de kış lastiği satışını sekteye uğrattı.

"Satışlar yüzde 20'ye kadar düştü"

Artuklu ilçesinde lastik satışları yapan Furkan Bayraktar, "3-4 yıldır bu işin içindeyim. Geçen yıllarda daha çok satabiliyorduk şu an doğru dürüst kış lastiği satamadık. Mardin'de fazla yağış olmadığı için satamıyoruz. Bizim iş yerimiz daha önce İstanbul'daydı. Orada kış lastiklerini daha çok satıyorduk. Daha çok satış yapıyorduk. Şimdi Mardin'de yeni bir iş yeri açtık ve burada fazla kış lastiği satamıyoruz. Yağış olmadığı için kış lastiklerinde yüzde 20 ile yüzde 30 arasında satış oluyor. Tabii ki bu mevsimde kış lastiğinin takılması gerekiyor. Her şey için önemli çünkü yağış olmasa bile gizli buzlanma olabilir" dedi. - MARDİN

Otomobil, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yağışların azlığı kış lastiği satışlarını sekteye uğrattı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bütçe görüşmelerinde 00:05 Bütçe görüşmelerinde "FETÖ'cü" kavgası! Meclis başkan vekili oturuma ara vermek zorunda kaldı
Takip ettiği genç kızı asansörde yakalayan sapık, tecavüze yeltendi 23:16 Takip ettiği genç kızı asansörde yakalayan sapık, tecavüze yeltendi Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi 20:07 Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor 18:10 Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi 17:39 Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Son Dakika! UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler 17:21 Son Dakika! UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı 16:42 Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı Seren Serengil sevenlerini korkuttu: Ameliyat masasında kalabilirim, organlarıma kan gitmiyor 15:53 Seren Serengil sevenlerini korkuttu: Ameliyat masasında kalabilirim, organlarıma kan gitmiyor

Son Dakika Haberleri
01:02 Haluk Levent'le Yeniden reytinglere yenik düştü
00:38 Asansörde genç kıza tecavüz girişiminde bulunan sapık, daha önce de kız çocuğuna tacizde bulunmuş
00:37 Ünlü futbolcuyu ailesinin gözü önünde boynunu kemerle bağlayıp dövdüler
00:34 Tunus önümüzdeki yıl referandum ve parlamento seçimleri için sandık başına gidecek
00:14 Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların "Biontech" firmasına ait olduğu öğrenildi
00:12 İstifa sorularına Vitor Pereira'dan yanıt geldi
23:45 Fenerbahçe mağlubiyeti Volkan Demirel'i çıldırttı: Silkelerim
23:31 Yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
23:12 Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılık hakkında konuştu: Vitor Pereira gidecek
22:55 HDP eski belediye başkanı Ayhan Bilgen partisinden istifa etti
Haluk Levent'le Yeniden reytinglere yenik düştü Haluk Levent'le Yeniden reytinglere yenik düştü         
01:03
Şarkıcı Gülçin Ergül, kaza geçirdi, aracı kullanan sevgilisi hayatını kaybetti Şarkıcı Gülçin Ergül, kaza geçirdi, aracı kullanan sevgilisi hayatını kaybetti         
23:41
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
19:26
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Ali Kırca'nın evine hırsız girdi! Bilgisayarları ve kılıcı çalıp kaçtı Ali Kırca'nın evine hırsız girdi! Bilgisayarları ve kılıcı çalıp kaçtı         
16:14
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?         
11:44
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 01:07:01. #1.13#
SON DAKİKA: Yağışların azlığı kış lastiği satışlarını sekteye uğrattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement