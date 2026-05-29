Yağmura Rağmen Çay Hasadı Sürüyor
29.05.2026 15:31
Kurban Bayramı'nda yağışlara rağmen Doğu Karadenizli üreticiler çay hasadına devam etti.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışlara rağmen Kurban Bayramı tatilini fırsata çeviren üreticiler, yağmurlu havaya aldırış etmeden çay bahçelerine girerek hasat işlemlerini sürdürdü.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı arefesi ve bayramın ilk gününde yaş çay alımı yapılmazken, bayramın ikinci gününden itibaren alımlar yeniden başladı. ÇAYKUR'a bağlı yaş çay alım yerlerinde yoğunluk oluşurken, üreticiler topladıkları çayları satmaya etmeye devam etti.

Özel sektörün de peşin ödeme yöntemiyle kilogram başına 35 TL taban fiyat üzerinden yaş çay alımı yapması, üreticilerin çay hasadın ilgisini artırdı. Özellikle 9 günlük bayram tatili sürecini değerlendirmek isteyen çay müstahsilleri, yağışlı hava koşullarına rağmen çay bahçelerinde yoğun mesai yaptı. - RİZE

Kaynak: İHA

