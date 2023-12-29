Yahşihan Belediye Başkanı, asgari ücreti ve işçi maaşlarını açıkladı

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 2024 yılı itibariyle en düşük asgari ücretin 17 bin 750 lira olarak belirlendiğini ve kadrolu işçi maaşının da 20 bin 20 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, düzenlenen törende belediye personeli ile bir araya gelerek yeni yıl müjdesini verdi. Bugüne kadar 67 kişiyi işçi kadrosuna aldıklarını anlatan Türkyılmaz, 54 personeli de memur yaptıklarını söyledi. 1 Ocak itibariyle çalışan ve emek sarf eden 40 personelin de işçi kadrosuna geçeceğini belirterek, bir defaya mahsus da yeni yıl hediyesi olarak 500 liranın hesaplara yatırılacağını belirtti. Türkyılmaz, "Bugüne kadar 67 personelimize işçi kadrosu verdik. 54 personelimizi memur yapmışız. Kadro alan arkadaşlarımıza hayırlı olsun. 1 Ocak itibariyle 40 işçi kadrosu hayırlara vesile olsun. İyi çalışan, iyi emek sarf eden, gerçekten Yahşihan'ın geleceğine dokunabilen 40 arkadaşımıza da işçi kadrosu vereceğim. Bir ekibin lideri, ekip sayesinde güçlüdür. Siz güçlü değilseniz, siz çalışmıyorsanız ben bir hiçim. Ne kadar güçlü bir kadro o kadar güçlü bir belediye başkanı. Sizler güçlüsünüz, sizler varsınız, bende varım. 25 tane de memur kadrosu onaylattırıyoruz. Gelelim yeni yıl hediyesine. Maaşlarınıza bir defaya mahsus 500 lira hesaplarınıza geçecek" dedi.

2024 yılı itibariyle en düşük asgari ücretin 17 bin 750 lira olduğunu açıklayan Türkyılmaz, "Gelelim asgari ücrete. Asgari ücret Yahşihan Belediyesi'nde 17 bin 750 lira. Kadro verdiğimiz arkadaşların maaşları asgari ücretin altında kaldı. Onları da düşünüyoruz. en düşük kadrolu işçi maaşı tek yaşayan bekar olan 20 bin 20 lira. Yani ikramiyelerle beraber hesapladığımız da Yahşihan Belediyesi'nde en düşük maaş şirket personeli hariç 20 bin liraya kadar çıkıyor. Allah utandırmasın, Allah ödeme kolaylığı versin" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE