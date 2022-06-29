Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışa çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışa çıktı

29.06.2022 11:01
Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışa çıktı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 120 bin liradan satışa çıkarılan yaklaşık 2 tonluk "Fırtına" isimli şarole ırkı kurbanlık tosun alıcısını bekliyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 120 bin liradan satışa çıkarılan yaklaşık 2 tonluk "Fırtına" isimli şarole ırkı kurbanlık tosun alıcısını bekliyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde besicilik yapan ve mandırasındaki kurbanlıklarını bayrama hazırlayan İlyas Süzener, 3 yıldır özenle baktığı ve "Fırtına" ismini verdiği şarole ırkı boğayı yaklaşan Kurban Bayramı öncesi satışa sundu.

Günlük 20 kilogram yem yiyen kurbanlık boğayı özenle besleyip büyüten Süzener, "Maşallah" yazıları ile kuşak ve duvak bağlayıp süsleyerek satışa çıkarttı. Yaklaşık 2 ton ağırlığında, 1 metre 60 santimetre boyunda ve 3 metre uzunluğunda olan "Fırtına" isimli kurbanlık tosunu alan kişiye sahibi tarafından bir de koç hediye edilecek. Bölgenin en büyükleri arasında yer alan tosun yaklaşan bayram öncesi alıcısını bekliyor. Çekerek'te besicilik yapıyorum. Tosunumuzun cinsi şarole. Günlük 20 kilograma kadar yem yiyor, kuru besi yapıyorum, özenle bakıyorum. 3 yaşından beri yetiştiriyorum. Hayvanımız 3 metre uzunluğunda ve 1 metre 60 santimetre genişliğinde, canlı 2 ton geliyor. Karkas ağırlığı 1 ton 100 kilogram gelir. 120 bin TL istiyoruz. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun." dedi.

(Bahadır Muhlis Gökgül - Mesut Süzener - İHA)

YORUMLAR
500
1 ton 220 kilogram ağırlığındaki dev tosun 72 Bin 500 liraya alıcısını buldu 1 ton 220 kilogram ağırlığındaki dev tosun 72 Bin 500 liraya alıcısını buldu Yaklaşık 2 bin bisikletçi savaş mağduru çocuklar için pedal çevirdi (3) Yaklaşık 2 bin bisikletçi savaş mağduru çocuklar için pedal çevirdi (3)
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışa çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:22 5 aylık bebeğini komşuya bırakıp sevgilisine kaçan evli kadına eşinden tepki: Onun Allah belasını versin başka da bir şey demiyorum
11:20 Bu gece yarısından itibaren motorine 84 kuruşluk bir indirim daha gelebilir!
11:15 Eşiyle tatil yapan PSG'nin yıldızı Veratti'nin evi soyuldu! 2,5 milyon sterlin değerinde eşyası çalındı
11:14 Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme! Türkiye saatiyle 18.45'te olacak
11:12 Oyuncu Aslıhan Gürbüz ve meslektaşı İsmail Hacıoğlu aşk yaşamaya başladı
11:07 20 bin öğretmen ataması için ön başvuru tarihi belli oldu!
10:50 Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sosyal medyadan annesine küfredildiği iddia eden adam pompalı tüfekle ateş açtı
10:43 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 975 lira seviyesinden işlem görüyor
10:42 İrem Derici, "Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?" sorusunu yanıtladı: Ben tırsağım, ne mesaj tutarım ne de fotoğraf
10:38 Sarallar suç örgütüne dev operasyon! Çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu toplamda 117 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 11:26:48. #1.12#
SON DAKİKA: Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışa çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement