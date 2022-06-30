Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışa çıktı - Son Dakika
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Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışa çıktı

30.06.2022 00:59
Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışa çıktı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 120 bin liradan satışa çıkarılan yaklaşık 2 tonluk "Fırtına" isimli şarole ırkı kurbanlık tosun alıcısını bekliyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 120 bin liradan satışa çıkarılan yaklaşık 2 tonluk "Fırtına" isimli şarole ırkı kurbanlık tosun alıcısını bekliyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde besicilik yapan ve mandırasındaki kurbanlıklarını bayrama hazırlayan İlyas Süzener, 3 yıldır özenle baktığı ve "Fırtına" ismini verdiği şarole ırkı boğayı yaklaşan Kurban Bayramı öncesi satışa sundu.

Günlük 20 kilogram yem yiyen kurbanlık boğayı özenle besleyip büyüten Süzener, "Maşallah" yazıları ile kuşak ve duvak bağlayıp süsleyerek satışa çıkarttı. Yaklaşık 2 ton ağırlığında, 1 metre 60 santimetre boyunda ve 3 metre uzunluğunda olan "Fırtına" isimli kurbanlık tosunu alan kişiye sahibi tarafından bir de koç hediye edilecek. Bölgenin en büyükleri arasında yer alan tosun yaklaşan bayram öncesi alıcısını bekliyor.

Çekerek'te besicilik yapıyorum. Tosunumuzun cinsi şarole. Günlük 20 kilograma kadar yem yiyor, kuru besi yapıyorum, özenle bakıyorum. 3 yaşından beri yetiştiriyorum. Hayvanımız 3 metre uzunluğunda ve 1 metre 60 santimetre genişliğinde, canlı 2 ton geliyor. Karkas ağırlığı 1 ton 100 kilogram gelir. 120 bin TL istiyoruz. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun." dedi. - YOZGAT

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Diyarbakır'da aylarca özenle bakılan kurbanlıklar yola çıktı Diyarbakır'da aylarca özenle bakılan kurbanlıklar yola çıktı Yaklaşık 2 tonluk 'Fırtına' isimli tosun, 120 bin liradan satışa çıktı Yaklaşık 2 tonluk 'Fırtına' isimli tosun, 120 bin liradan satışa çıktı
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Fırtına, Çekerek, Yozgat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışa çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışa çıktı - Son Dakika
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