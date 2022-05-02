Yalova Altınova tıbbı bitki üretiminde de söz sahibi olacak - Son Dakika
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Yalova Altınova tıbbı bitki üretiminde de söz sahibi olacak

02.05.2022 12:15
Yalova Altınova tıbbı bitki üretiminde de söz sahibi olacak

Türkiye'deki süs bitkisi üretiminin önemli merkezlerinden olan Yalova'nın Altınova ilçesinde hedef tıbbı bitkisi üretiminde de söz sahibi olmak.

Türkiye'deki süs bitkisi üretiminin önemli merkezlerinden olan Yalova'nın Altınova ilçesinde hedef tıbbı bitkisi üretiminde de söz sahibi olmak.

Altınova Belediyesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde çeşitlik bir yılda 220'den 300'e ulaştı. 40 dönümlük bahçede Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şubesi ile işbirliği yapan Altınova Belediyesi, ilçedeki tıbbı bitki üretimini de artırmayı hedefliyor.

Üretim tıbbi bitkilere kayacak

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, bahçede baharın gelmesi ile tıbbı bitkilerin açmaya başladığını dile getirdi. Süs bitkisi üretiminde ciddi bir temel ve geçmişe sahip olan bir ilçe olduklarını dile getiren Oral, ilerleyen süreçte gelen talepleri karışlamak adına Altınova'daki seraları da kullanacaklarını söyledi. Seralarda süs bitkilerinin yanı sıra tıbbı ürünlerin de üretilebileceğini dile getiren Oral, şöyle konuştu:

"Burası şovrum gibi. Her üründen birazcık var. Biz bu ürünlerde talebi karşılayamazsak arkamızdaki seralara siparişler vererek üretim yapacağız. Hedefimiz o şekilde. Buranın ticari sirkülasyonunu artırabilirsek süs bitkisi üreticilerine de buradan iş vermiş olacağız. Üretimimizin bir kısmını oraya kaydırmış olacağız. Altınova olarak ciddi bir birikime sahibiz. İyi bir potansiyelimiz var. Hiçbir zorluk çekemeyeceğimiz bir alan oluşacak. Hem de süs bitkisi üreticiliğini de tıbbı bitki üretimine kaymış olacak. Sektöre alternatif sunmuş olacağız. Burası oturdukça geri plandaki seralardaki vatandaşlarımızı da iş imkanları doğacağına inanıyorum."

Tıbbi ürünler geliştiriliyor

Sadece görsel bir bahçeye sahip olmadıklarının altını çizen Oral, ürünlerde çay, yağ, su, krem gibi tıbbi ürünler de yapmaya çalıştıklarını dile getirdi. Bahçenin daha modern bir hale gelmesi için de çabaladıklarını dile getiren Oral, "Bitkilerin kurutulması, çay haline gelmesi, yağının çıkarılarak tıbbı ürün haline gelmesi veya suların çıkarılmasıyla ilgili cihazlarımızla yakın zamanda buraya laboratuvar kuracağız. Entegre tesis haline gelecek burası. Kendi ürünlerimizin halka sunumunda hazırlamış olacağız. Vatandaşlarımıza buradaki üretiminde şahsi olarak alabilecekleri bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Kısa zamanda cihazlarımız gelecek. Burası tamamen kendi kendini döndüren bir yer olacak" ifadesini kullanıldı.

Tesis Müdürü Mustafa Sarıgül ise dışarıdan fide ve tohum almadan kendi üretimlerini yaptıklarını söyledi. Sarıgül, ilaç sanayinde kullanılan birçok ürünü yetiştirdiklerini anlattı. Sarıgül, satış yerine de vatandaşların ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi. - YALOVA

Yalova Altınova tıbbı bitki üretiminde de söz sahibi olacak
Yalova Altınova tıbbı bitki üretiminde de söz sahibi olacak
Yalova Altınova tıbbı bitki üretiminde de söz sahibi olacak
Yalova Altınova tıbbı bitki üretiminde de söz sahibi olacak
Yalova Altınova tıbbı bitki üretiminde de söz sahibi olacak
Yalova Altınova tıbbı bitki üretiminde de söz sahibi olacak
Yalova Altınova tıbbı bitki üretiminde de söz sahibi olacak
Yalova Altınova tıbbı bitki üretiminde de söz sahibi olacak
Yalova Altınova tıbbı bitki üretiminde de söz sahibi olacak
Yalova Altınova tıbbı bitki üretiminde de söz sahibi olacak

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Altınova, Türkiye, Yalova, Bitki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yalova Altınova tıbbı bitki üretiminde de söz sahibi olacak - Son Dakika


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