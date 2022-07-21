Yalova aronyasının kilo fiyatı belirlendi - Son Dakika
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Yalova aronyasının kilo fiyatı belirlendi

21.07.2022 12:11
Yalova aronyasının kilo fiyatı belirlendi

Yalova'nın 'coğrafi işaretli' meyvesi aronyanın 2022 yılı referans kilo fiyatı toptan 90, perakende ise 120 lira olarak belirlendi.

Yalova'nın 'coğrafi işaretli' meyvesi aronyanın 2022 yılı referans kilo fiyatı toptan 90, perakende ise 120 lira olarak belirlendi.

Aronya üreticileri Ağustos ayında hasadına başlanacak olan Yalova aronyasının kilogram fiyatının tespiti için bir araya geldi. Toplantı sonrasında üreticiler adına açıklamayı üretici Hakim Menteş yaptı. Aronyanın referans fiyatlarını belirlediklerini dile getiren Menteş, "Yalova aronyası, coğrafi işaret ile tescilli sağlık meyvesi. 2018 yılında Yalova Tarım İl Müdürlüğü teşvikleriyle dikimine başlanılan, ilimize ve ülkemizde her yıl artan bir hızla çoğalan aronya yetiştiricileri ve alanları bu yılda hasada hazırlanıyor. Bu yıl aronya meyvelerinin erken olgunlaşması gözlemlenirken buna bağlı olarak da hasat zamanının erken olacağı tahmin edilmektedir. Normal şartlarda eylül ayında yapılan hasat bu yıl ağustos sonunda olabilir. Birkaç yıl öncesine kadar adı dahi bilinmeyen aronya meyvesi şimdi oldukça aranılır bir sağlık ürünü olarak marketlerde yerini almaya başlamıştır. İçerdiği çok yüksek antioksidan seviyesi ile birçok hastalığa karşı destekleyici tedavi olarak önerilen, özellikle kansere karşı mücadelede öne çıkan aronya meyvesi birçok bilim insanı tarafından da önerilmektedir. Ülke ekonomisinin aşırı değişkenlik gösterdiği ve girdi maliyetlerinin hızlı bir şekilde arttığı bu dönemde aronya meyvesinin 2022 yılı referans kilo fiyatının toptan 90 TL, perakende 120 TL olması gerektiği belirtilmiştir" dedi. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Yalova, Hakim, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalova aronyasının kilo fiyatı belirlendi - Son Dakika

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