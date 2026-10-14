Yalova\'da bu yıl 616 üniversiteli İŞKUR Gençlik Programı\'yla iş deneyimi kazanacak

Yalova'da "İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında bu yıl 616 üniversite öğrencisi iş deneyimi kazanarak gelir elde etme imkanına kavuşacak.

Programın uygulanmasına yönelik iş birliği protokolü, Yalova Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Erhan Dede ile Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı arasında imzalandı.

İŞKUR İl Müdürü Erhan Dede, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, programla öğrencilerin çalışma disiplini kazanmalarını ve bilgi becerilerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerinin artırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Geçen eğitim-öğretim döneminde 599 öğrencinin yararlandığı çalışmanın yoğun ilgi üzerine bu yıl da devam ettirildiğini aktaran Dede, öğrencilerin derslerini aksatmadan tecrübe edineceklerini kaydetti.

Programa katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını "guc.iskur.gov.tr" adresi üzerinden kendi fakülteleri ve en yakın kampüs seçeneğini belirleyerek yapabilecek.