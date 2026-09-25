Yalova\'da iki kadın girişimci, topraksız tarımla ilk hasatta 15 ton çilek üretti

Yalova'da çocuklarının okul döneminde tanışarak 25 yıldır arkadaşlıklarını sürdüren Sultan Arkan ile Nuray Üresin, dostluklarını ortak girişime dönüştürerek geçen yıl kurdukları serada topraksız tarımla çilek üretmeye başladı.

Farklı mesleklerde çalışan, iki çocuk annesi 47 yaşındaki Arkan ile 53 yaşındaki Üresin, çocuklarının büyüyüp kendi hayatlarını kurmasının ardından birlikte üretim yapmaya karar verdi.

Tarım alanında araştırma yapan iki arkadaş, topraksız tarım yöntemine yönelerek Yalova merkeze bağlı Safran köyünde 2 bin 200 metrekarelik sera kurdu.

"Masalköy çilek çiftliği" markasıyla çilek üretimine başlayan girişimciler, ilk hasat döneminde yaklaşık 15 ton ürün elde etti.

Ürünlerini doğrudan tüketicilerin yanı sıra pastane, manav, pazar ve kadın girişimciler tarafından işletilen satış noktalarına ulaştıran Arkan ve Üresin, yoğun talep üzerine üretim miktarını artırmayı planlıyor.

"Zorluklarla başardık"

Girişimci Sultan Arkan, AA muhabirine, yaklaşık 8 yıl önce çiftçilik yapmaya başladığını belirterek, 25 yıllık arkadaşı Üresin ile üretim yapma fikrinin 2025 yılında zamanla çilek yetiştiriciliğine dönüştüğünü söyledi.

Topraksız tarım hayallerini gerçekleştirmek için sera kurduklarını anlatan Arkan, şöyle konuştu:

"Biraz hayaldi, biraz olurdu, olmazdı. Oldu, yaptık. Zorluklarla başardık. Üretim yapmak güzel. 25 yıllık arkadaşlığımız var. Çocuklarımız bizimle birlikte büyüdüler. Biz de birlikte bir yola çıkalım dedik. Üretim olsun, ülkeye, geleceğe örnek olsun diye böyle bir işe girdik."

Arkan, serayı ziyaret edenlerin iki kadının böyle bir girişime yönelmesine şaşırdığını dile getirerek, ürettikleri çileğe talebin yüksek olduğunu ifade etti.

Üretimde pestisit kullanımından kaçınmaya özen gösterdiklerini aktaran Arkan, "Çocuklarımıza yedirmediğimiz hiçbir şeyi üretmiyoruz." dedi.

Arkan, mart ayında başlayan ilk hasatta yaklaşık 15 ton çilek ürettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Talep çok fazla. Biz burada çilek yetiştiremiyoruz. Kadınlara destek veren ve organik ürünler satan Taze Dükkan, pastaneler, pazarlar ve manavlarla çalışıyoruz. Ürün de getirisi de çok güzel. Şimdi yeni sezona tekrar başlıyoruz. İki kadın olarak bunu başarmış olmak gurur veriyor."

İlk sezonda yaklaşık 1 milyon 500 bin lira satış geliri elde ettiklerini belirten Arkan, üretim maliyetlerinin karşılanması ve yatırımın geri dönüşü açısından gelecek sezonun önem taşıdığını kaydetti.

Arkan, Yalova Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünün üretim sürecinde kendilerine destek olduğunu söyledi.

"2 bin 200 metrekarelik alanda çilek üretiyoruz"

Nuray Üresin de arkadaşı Arkan'ın tavsiyesi üzerine birlikte çilek üretimine karar verdiklerini anlattı.

Topraksız tarımı tercih etmelerinde sürdürülebilir üretim anlayışının etkili olduğunu belirten Üresin, yoğun talep nedeniyle ürettikleri çileklerin tamamını sattıklarını söyledi.

Üresin, taleplere yetişebilmek için çabaladıklarını belirterek, "2 bin 200 metrekarelik alanda çilek üretiyoruz. Personel olarak sadece ikimiz çalışıyoruz, zaman zaman yardımcı alıyoruz." dedi.

Çocuklarının büyümesinin ardından üretime yöneldiklerini anlatan Üresin, serada çalışmanın zorluklarına rağmen işlerini severek yaptıklarını ifade etti.

"Bizim çocuklarımız çilekler" diyen Üresin, "Bütün kış saat 3'lerde, 4'lerde kalkıp seranın sıcaklığını kontrol ediyoruz. Gerçekten çok zorlu bir iş ve iki kadın olarak da bunu başardığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.