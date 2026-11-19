Yalova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde çiçek mezatlarında hareketlilik yaşanıyor. Öğretmenler Günü dolayısıyla artan talep üzerine mezatlarda satışa sunulan çiçek miktarı yükselirken, normal dönemlerde 150 koli civarında olan satışlar 400 koliye kadar çıktı.

Yalova'da çiçek üreticileri ile alıcıları buluşturan mezatlarda Öğretmenler Günü yoğunluğu başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen çiçekçilerin katıldığı mezatlarda özellikle kasımpatı ve anastasia çeşitleri yoğun ilgi görüyor. Artan talep nedeniyle mezatlarda satış miktarları yükselirken, fiyatlarda da hareketlilik yaşanıyor.

Yalova Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yalova Şube Müdürü Ali Tan, Öğretmenler Günü öncesinde çiçek satışlarında önemli artış yaşandığını belirtti. Kooperatifin Türkiye genelinde 18 şubesi bulunduğunu ifade eden Tan, İstanbul'da 4 ayrı noktada faaliyet gösterdiklerini, Ankara, Konya, Samsun, Adana, Mersin, Eskişehir, Bursa ve Kocaeli gibi illerde de mezatlar düzenlendiğini söyledi.

"150 koli satılırken bugün 400 koliye ulaştık"

Öğretmenler Günü dolayısıyla mezatlara katılan müşteri sayısında artış yaşandığını dile getiren Tan, "Haftanın her günü mezat yapılıyor. Öğretmenler Günü dolayısıyla müşterilerimizde de artış var. Tabii bu durum fiyatlara da biraz yansıyor. Normal zamanlarda burada 150 koli çiçek satılırken bugün 400 koliye ulaştık. Satış miktarlarımız önemli ölçüde arttı. Bu hareketlilik hafta boyunca diğer şubelerimizde de yaşanacak. İnşallah alanın da satanın da yüzü güler" dedi.

Çevre illerden yoğun katılım

Yalova'daki mezatlara çevre illerden de çok sayıda alıcının geldiğini belirten Tan, "Buraya Yalova'nın yanı sıra Kocaeli, İzmit, Gölcük, Bursa, Gemlik ve İstanbul'dan müşterilerimiz geliyor. Hatta Ankara'dan gelenler de var. Türkiye'nin farklı noktalarından alıcılarımız mezatlarımıza katılıyor" diye konuştu.

En çok kasımpatı ve anastasia tercih ediliyor

Mevsim itibarıyla kasımpatı ve anastasia çeşitlerinin ön plana çıktığını anlatan Tan, "Şu anda kasım ayının mevsimsel çiçekleri olan kasımpatılar ve anastasyalar revaçta. Bu dönemde en çok talep gören çiçekler bunlar. Öğretmenler Günü dolayısıyla da bu çeşitlere ilgi oldukça fazla" ifadelerini kullandı.

Öğretmenler Günü öncesinde artan talebin hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.