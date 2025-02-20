Yalova'da Yeşil Dönüşüm Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Yalova'da Yeşil Dönüşüm Projesi

Yalova\'da Yeşil Dönüşüm Projesi

Yalova'da hayata geçirilen proje, dijitalleşme ve yeşil dönüşümü bir araya getiriyor.

20.02.2025 17:03
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Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin hazırladığı ve 'Yeşil Mutabakat' çerçevesinde Dünya Bankası'na başvuru yapılan proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı da dahil olmak üzere üç kurumun da onayını alarak Türkiye'de bir ilke imza atıyor. İkiz dönüşüm yaklaşımıyla hazırlanan Entegre Haberleşme ve Veri Altyapı Sistemi Projesi, dijitalleşme ve yeşil dönüşümü bir arada sunarak dikkati çekiyor. Proje, Dünya Bankasının Yeşil Mutabakat çerçevesinde yeşil fonla verdiği ilk ve tek proje olarak OSB'nin çevre dostu ve rekabetçi bir yapıya dönüşmesine katkı sağlarken, bölgede çağın gerekliliklerine uygun bir haberleşme ve veri merkezi altyapısı oluşturmayı hedefliyor. Proje sayesinde bölgedeki firmalar, bilgi işlem odası kurmadan veya ekstra yazılım ve donanım maliyetine katlanmadan, tüm veri hizmetlerini OSB'nin kuracağı entegre veri merkezinden alabilecek.

Dijitalleşme ile verimlilik ve tasarruf

Projeyle katılımcılar, fiberoptik altyapı üzerinden yüksek hızlı internet, yedekli haberleşme hizmetleri ve maliyet avantajları elde edecek. Veri merkezi, firmaların ihtiyacı olan sanallaştırma, veri yedekleme ve siber güvenlik gibi hizmetleri merkezi bir yapıdan sunacak. Bu proje sayesinde firmalar hem iş sürekliliğini sağlayacak hem de siber saldırılara karşı yüksek güvenlik önlemleriyle korunacak.

Çevreye duyarlı yaklaşım

Projenin yenilikçi yapısı, karbon emisyonlarını da azaltacak. Üretim tesislerinde soğutma, enerji ve teknik destek ihtiyacını azalacağından, yılda bin 475 ton sera gazı salınımı engellenecek. Bu da çevresel sürdürülebilirliğe büyük katkı sağlayacak.

Hedef Nisan 2025

7 Kasım 2024'te Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda ihale çerçevesinde işi alan Mikrolink Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 30 Ocak 2025 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız himayesinde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir tarafından projenin sözleşmesi imzalandı. 13 Şubat 2025'te proje açılış toplantısı yaparak Nisan 2025'e kadar sistemi devreye alıp bölgeye hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, projenin Yalova'nın yanı sıra Marmara Bölgesi'ne de hizmet edecek örnek bir model olarak hayata geçeceği için ayrıca heyecanlı ve gururlu olduklarını söyledi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Dünya Bankası, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, yalova, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalova'da Yeşil Dönüşüm Projesi - Son Dakika

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