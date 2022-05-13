Yalova'ya kalıcı kurban pazarı kazandırılıyor - Son Dakika
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Yalova'ya kalıcı kurban pazarı kazandırılıyor

13.05.2022 12:42
Yalova'ya kalıcı kurban pazarı kazandırılıyor

Yalova Belediyesi ekipleri, Kazimiye köyü sınırları içinde kurulacak ve kalıcı olması planlanan kurban pazarı için çalışmalara başladı.

Yalova Belediyesi ekipleri, Kazimiye köyü sınırları içinde kurulacak ve kalıcı olması planlanan kurban pazarı için çalışmalara başladı.

Kazimiye Köyü sınırları içerisinde bulunan pazar 6 bin metrekare alanda hizmet verecek. Kurban Bayramı öncesi çalışmalarına başlanan pazar günümüz koşullarına göre tasarlanacak. Kurban pazarı içinde üretici ve vatandaşların kullanabileceği sosyal donatılar da yer alacak. Otopark alanının yanı sıra pazarda Zabıta Müdürlüğü noktası da yer alacak.

Yalova Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan çalışmaların haziran ayının ilk haftasında bitirilmesi öngörülüyor. Ayrıca yeni yerinde kalıcı olacak kurban pazarının bayram dışında haftada 1 gün açılması planlanıyor. - YALOVA

Yalova'ya kalıcı kurban pazarı kazandırılıyor
Yalova'ya kalıcı kurban pazarı kazandırılıyor
Yalova'ya kalıcı kurban pazarı kazandırılıyor

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Yalova Belediyesi, Kurban Bayramı, Kurban, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yalova'ya kalıcı kurban pazarı kazandırılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'ya kalıcı kurban pazarı kazandırılıyor - Son Dakika
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