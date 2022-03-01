Yangın mağduru arıcılara destek - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaşanan orman yangınlarının ardından mağdur olan arı yetiştiricilerine destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında meydana gelen orman yangınlarından etkilenen arı yetiştiricilerine ek gelir sağlamak ve diğer arı ürünlerinin üretiminin teşvik edilmesi için polen tuzaklı kovan tabanı desteklemesi yapıldı.

Küresel ısınmadan dolayı 2 yıldır çam balı alınamayan ve yangınlarla birlikte çam balı üretiminin oldukça düşmesiyle zor durumda kalan arı yetiştiricileri için Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'in Osmaniye, Bayır, Turgut, Turunç mahallelerinde 29 arıcıya polen tuzaklı kovan tabanı dağıttı. Arı üretiminin arttırılması ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, desteklemeler ile arıcıların polen üretiminin çoğaltarak eski üretimin tekrar sağlanmasını amaçlıyor. - MUĞLA