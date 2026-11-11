Yapay zeka harcama endişeleri azaldı, Nasdaq güne yüzde 1,53 artışla başladı - Son Dakika
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Yapay zeka harcama endişeleri azaldı, Nasdaq güne yüzde 1,53 artışla başladı

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CoreWeave'in üçüncü çeyrek gelirlerinin yüzde 168 artması ve 2026 öngörülerini yukarı çekmesi, yapay zekaya yönelik aşırı harcama endişelerini hafifletti. Açılışta Nasdaq yüzde 1,53, S&P 500 yüzde 0,87 arttı, Nvidia hisseleri yüzde 2,3 değer kazandı.

NEW New York borsası, yapay zekaya yönelik aşırı harcamalar konusundaki yatırımcı endişelerinin azalmasıyla güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yatay seyirle 52.196,35 puan oldu. S&P 500 endeksi yüzde 0,87 artışla 7.586,65 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,53 kazançla 25.448,80 puana ulaştı.

ABD'li bulut bilişim şirketi CoreWeave, dün piyasaların kapanışının ardından yayımladığı bilançosunda üçüncü çeyrek gelirlerinin yüzde 168 arttığını ve 2026 geneline ilişkin öngörülerini yukarı yönlü revize ettiğini bildirdi.

Şirketin hisseleri, beklentilerden iyi gelen finansal sonuçları sonrasında yaklaşık yüzde 15 artışla güne başladı. CoreWeave'in güçlü bilançosunun yatırımcıların yapay zekaya yönelik aşırı harcamalar konusundaki endişelerini hafifletmesiyle diğer bulut teknolojisi hisseleri de yükseldi. Nebius Group'un hisseleri yüzde 12 ve Iren'in hisseleri yüzde 6 değer kazandı.

Üst yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerle baskı altında kalan Nvidia hisseleri de bugün açılışta yüzde 2,3 arttı.

Nvidia'nın hisselerindeki toparlanma diğer çip şirketlerinin hisselerini de destekledi. Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 8, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 7 ve Broadcom ile AMD'nin hisseleri yüzde 5'ten fazla artış kaydetti.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiEkonomiFinansBorsaSon Dakika

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