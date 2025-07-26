Yapay Zeka ile Kısa Film Yarışması

Google ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle hayata geçirilen, Teknofest ruhunun kısa filmle buluştuğu yapay zeka film yarışması üretken yapay zeka araçlarıyla Teknofest temalı kısa filmler üretecek gençleri bekliyor.

Teknofest açıklamasına göre, Teknofest 2025 kapsamında Google'ın desteğiyle, üretken yapay zeka teknolojileri sanatla buluşuyor. Yarışmanın, hem teknolojiyi kullanan hem de üretkenliğini konuşturabilenler için olduğu ifade ediliyor.

Google ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen yarışma; üretken yapay zeka teknolojileri kullanılarak kısa film üretimini teşvik eden proje bazlı bir yarışma niteliği taşıyor.

Yarışmanın temel amacının ise teknolojinin sanatsal üretimdeki potansiyelini ortaya koymak, genç yetenekleri üretken yapay zeka araçlarıyla tanıştırmak ve bu alanda yaratıcı projelerin geliştirilmesini sağlamak olduğu belirtiliyor.

Yarışmanın değerlendirme aşamalarının proje öneri raporu, final projesi, kısa film üretimi, final değerlendirmesi, gösterim ve jüri puanlaması şeklinde olacağı ifade ediliyor.

Yarışmaya Türkiye'de ya da yurt dışında öğrenim gören tüm üniversite öğrencileri ve mezunlar; bireysel ya da en fazla 4 kişilik takımlar halinde başvurabiliyor.

Yarışmada dereceye giren birinciler 150 bin TL, ikinciler 120 bin TL, üçüncüler ise 100 bin TL ödül kazanacak. Teknofest Yapay Zeka Film Yarışması'na son başvuru tarihi ise 30 Temmuz.