Yapay Zeka Sempozyumu Ankara'da
Yapay Zeka Sempozyumu Ankara'da

08.05.2026 17:11
TÜBA ve Asya Bilim Akademileri, yükseköğretimde yapay zekayı ele alacak uluslararası sempozyum düzenliyor.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği tarafından organize edilen "Yükseköğretimde Yapay Zeka Uluslararası Sempozyumu", 11-12 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak.

TÜBA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akademiler Arası Ortaklık desteğiyle Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde düzenlenecek sempozyumla yapay zekanın yükseköğretimdeki dönüştürücü rolünün tartışılması ve ortaya çıkan sorunlara yönelik işbirliğine dayalı yaklaşımların değerlendirilmesi hedefleniyor.

Programda, üniversitelerde ve araştırma kurumlarında yapay zekanın sorumlu ve etkili kullanımının geliştirilmesi amacıyla disiplinlerarası bakış açıları ve bölgesel işbirliklerine dikkat çekilecek. Avrupa-Akdeniz bölgesinde akademik işbirlikleri, Asya'da yükseköğretim sistemlerinin dönüşümü, sağlık, tarım, risk ve çevre çalışmaları gibi temel bilim alanlarında, yapay zekanın rolü ile üniversitelerde yapay zeka entegrasyonuna yönelik ulusal politika perspektifleri gibi farklı boyutlar ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yapay zekanın, üniversitelere yenilikçilik ve verimlilik açısından yeni fırsatlar sunduğunu belirtti.

Şeker, sempozyumun ulusal akademilerin temsilcilerini, bilim insanlarını ve politika uzmanlarını bir araya getirerek, yeni gelişmeleri tartışmayı ve yapay zekanın yükseköğretim sistemlerine sorumlu ve etkili biçimde nasıl entegre edilebileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunmayı hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: AA

