Yapı Kredi, 8. kez dış ticaret finansmanında sektör lideri seçildi - Son Dakika
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Yapı Kredi, 8. kez dış ticaret finansmanında sektör lideri seçildi

20.04.2022 09:47
Yapı Kredi, 8. kez dış ticaret finansmanında sektör lideri seçildi

Yapı Kredi, dünyanın önde gelen bankacılık ve finans dergilerinden Euromoney tarafından her yıl düzenlenen Dış Ticaret Finansmanı kategorisinde yapılan müşteri anketinde, 8. kez sektör lideri seçildi.

Yapı Kredi, dünyanın önde gelen bankacılık ve finans dergilerinden Euromoney tarafından her yıl düzenlenen Dış Ticaret Finansmanı kategorisinde yapılan müşteri anketinde, 8. kez sektör lideri seçildi.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Banka, alanında uzman dış ticaret finansmanı ekibiyle müşterilerinin dış ticaret işlemlerinde ihtiyaç duydukları özellikli finansman ihtiyaçlarını, banka kaynağı, ülke kredileri veya yurt dışı kaynaklı fonlar aracılığıyla karşılıyor ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, müşteri oylarıyla belirlenen bu ödülü 8. kez almanın ayrı bir gurur ve mutluluk verdiğini belirtti.

Alanında uzman kadroları ve geniş muhabir ağı ile müşteri odaklı bir yaklaşım benimseyerek danışman banka imajıyla hizmet sunduklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dış ticaretin finansmanında, alanında uzman deneyimli kadrolarımız ve tecrübemiz sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik onlara özel çözümler üretiyoruz. Koç Topluluğu'nun gücünü arkamıza alarak, uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübemizle dış ticaret ve finansmanına yönelik hizmetlerimizi en iyi şekilde sunmak için çalışıyoruz. Pandemiyle birlikte jeopolitik konumu avantaja dönen ve konjonktürel olarak da avantajlı duruma gelen Türkiye'nin ihracatının artırılması için hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızla sektöre öncülük ediyoruz. İhracatı en çok destekleyen bankalar arasında ilk sıralarda yer alıyor ve bu anlamda dış ticaret açığını kapatmada önemli rol oynuyoruz. Tüm bu çalışmalarımız neticesinde başarılarımızın müşterilerimiz tarafından teyit edilmesi ve ödüllendirilmesi, daha iyisini başarmak için bizlere güç veriyor. Türkiye'nin ekonomisini destekleyen çalışmalarımıza, çevre ile uyumlu ve toplumun beklentilerini dikkate alacak şekilde önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz."

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi, 8. kez dış ticaret finansmanında sektör lideri seçildi - Son Dakika


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