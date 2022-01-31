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Yapı Kredi'den ihracatçı müşterilerine "döviz satış işlemi" kolaylığı - Son Dakika

Yapı Kredi'den ihracatçı müşterilerine "döviz satış işlemi" kolaylığı

31.01.2022 10:22
Yapı Kredi'den ihracatçı müşterilerine "döviz satış işlemi" kolaylığı

Yapı Kredi, ihracatçı müşterilerine döviz bozdurma işlemlerinde kolaylık sağlayan uygulamayı devreye aldı.

Yapı Kredi, ihracatçı müşterilerine döviz bozdurma işlemlerinde kolaylık sağlayan uygulamayı devreye aldı.

Bankanın açıklamasında, TCMB İhracat Genelgesi'nde yapılan değişiklikle, 3 Ocak'tan itibaren İhracat Bedel Kabul Belgesi'ne (İBKB) bağlanan ihracat bedeli dövizin yüzde 25'inin TCMB'ye satılmak üzere belgeleri oluşturan bankaya satıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Yapı Kredi, hayata geçirdiği geliştirmeyle ihracatçı müşterilerinin kurumsal internet şubesi üzerinden dolar, avro ve sterlin döviz cinslerinde İBKB düzenlerken, TCMB'ye döviz satışını işlem anında gerçekleştirerek otomatik olarak TL hesaplarına geçmesine olanak sağlayan ilk banka oldu." ifadesi yer aldı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, işletmelerin her şartta işlerini konforlu bir şekilde sürdürebilmesi için dijital dünyanın avantajlarını sonuna kadar kullandıklarını bildirdi.

Dijital kanallardaki yenilikler ve farklı alanlarda firmaların ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirdikleri çalışmalarla, Yapı Kredi müşterisi olmanın ayrıcalıklarını yaşattıklarını kaydeden Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Geniş işlem setine sahip dijital bankacılık kanallarımız sayesinde müşterilerimiz diledikleri yerden 7/24 bankacılık hizmetlerimize erişebiliyor. Müşterilerimize tüm kanallarımızdan kesintisiz hizmet sağlamak ve sunduğumuz müşteri deneyimiyle sınırları kaldırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Son gelişmeyle, İBKB düzenlerken belge tutarının yüzde 25'i oranında döviz satışını, işlem onay anında geçerli olan TCMB döviz kurundan sonuçlandırılarak TL karşılığı hesaplarına aktarılmasını sağlıyoruz. Çağımızın gereği olan dijital bankacılık hizmetlerimizle ihracatçı firmaların zaman ve mekandan bağımsız olarak bankacılık işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlayarak büyümelerini destekleyeceğiz."

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Türk Lirası, Kredi, Döviz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yapı Kredi'den ihracatçı müşterilerine "döviz satış işlemi" kolaylığı - Son Dakika
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