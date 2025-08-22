Yapı Ruhsatı Verilen Binalarda Artış - Son Dakika
Ekonomi

Yapı Ruhsatı Verilen Binalarda Artış

22.08.2025 11:06
Nisan-haziran döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 47,4 arttı, daire sayısı yüzde 90,3.

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

TÜİK tarafından yapılan düzenlemeyle, yapı izin istatistiklerinde kapsam genişletilirken, mevsimsel düzeltme uygulanmaya başlandı.

Yalnızca belediyeler tarafından düzenlenen yapı belgelerini kapsayan istatistiklere, yılın ikinci çeyreğinden itibaren tüm yetkili idareler tarafından düzenlenen yapı belgeleri dahil edildi. Bu nedenle, 2010'dan itibaren geçmiş seriler revize edildi. Ayrıca, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriler haber bültenine eklendi.

Buna göre, yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 47,4, daire sayısı yüzde 90,3 ve yüz ölçüm yüzde 61,8 arttı.

Yapı ruhsatı alan toplam yüz ölçümün yüzde 85,1'i belediyeler, yüzde 14,9'u de diğer yetkili idareler tarafından verildi.

Bu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına, 40,3 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bu kapsamda iki ve daha fazla daireli binaların yüz ölçüm payı da yüzde 74 olarak hesaplandı. Bunu 5 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi

Yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 18,1, daire sayısı yüzde 44,3 ve yüz ölçüm yüzde 30,2 arttı.

Yapı kullanma izin belgesi alan toplam yüz ölçümün yüzde 85,5'i belediyeler, yüzde 14,5'i ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçümü payına 18,4 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Söz konusu binaların yüz ölçüm payı yüzde 67,5 olarak hesaplandı. Bunu 3,5 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış yapı ruhsatı verileri

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, söz konusu çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 45,4, daire sayısı yüzde 87,4 ve yüz ölçüm yüzde 59,3 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride ise aynı dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 21,7, daire sayısı yüzde 44,1 ve yüz ölçümü yüzde 33,5 artış gösterdi.

Takvim etkilerinden arındırılmış seride, söz konusu çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 15,1, daire sayısı yüzde 40,2 ve yüz ölçüm yüzde 26,8 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride ise yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 1,6, daire sayısı yüzde 8,3 ve yüz ölçüm yüzde 5,9 yükseldi.

Kaynak: AA

