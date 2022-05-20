Yapı ve Kredi Bankasından KAP'a açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Yapı ve Kredi Bankasından KAP'a açıklama

20.05.2022 21:00
Yapı ve Kredi Bankasından KAP'a açıklama

Yapı ve Kredi Bankası, bağlı ortaklıkları Yapı Kredi Malta ve Yapı Kredi Holding B.V. sermaye azaltımları hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yayımladı.

Yapı ve Kredi Bankası, bağlı ortaklıkları Yapı Kredi Malta ve Yapı Kredi Holding B.V. sermaye azaltımları hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yayımladı.

Banka tarafından KAP'ta yayımlanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgi: 25.10.2019 ve 23.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızın yurt dışı dolaylı bağlı ortaklığı Yapı Kredi Malta'nın 60.000.000 avro olan sermayesi tasfiye işlemleri çerçevesinde 1.165 avroya ve Yapı Kredi Malta'da yaklaşık yüzde 100 pay sahibi olan yurt dışı doğrudan bağlı ortaklığımız Yapı Kredi Holding B.V.'nin 102.000.000 avro olan sermayesi ise 41.999.520 avroya indirilmiştir. Sermaye azaltımları neticesinde yaklaşık 60 milyon avro tutarındaki bakiye Bankamız hesaplarına ödenmiştir."

YORUMLAR
500
Hazine ve Maliye Bakanlığı konut finansmanına ilişkin detayları paylaştı Açıklaması Hazine ve Maliye Bakanlığı konut finansmanına ilişkin detayları paylaştı Açıklaması Kayseri'de çalıntı otomobil şüphelinin araçtaki kredi kartıyla alışveriş yapmasıyla bulundu Kayseri'de çalıntı otomobil şüphelinin araçtaki kredi kartıyla alışveriş yapmasıyla bulundu
Kaynak: AA

Yapı Kredi Bankası, Münir Karaloğlu, Malta, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapı ve Kredi Bankasından KAP'a açıklama - Son Dakika


Son Dakika
20:53 Türk kadınlarının tarihi zaferi! 5 milli boksörümüz de altın madalya kazandı
20:32 Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı
20:30 Milli boksör Busenaz Sürmeneli, şampiyonluğun ardından ringde kolbastı oynadı!
20:29 Ünlü spiker Selçuk Tepeli sinirlerine hakim olamayıp bardağı kameraya fırlattı!
19:53 Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi
19:51 Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez'den övgü dolu Atatürk sözleri: Son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan gidiyoruz
19:50 Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
19:48 Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu
19:27 Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı
19:13 Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 21:05:41. #1.11#
SON DAKİKA: Yapı ve Kredi Bankasından KAP'a açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement