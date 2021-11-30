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Yapılandırmanın bozulmaması için ikinci taksit ödemelerinde bugün son gün - Son Dakika

Yapılandırmanın bozulmaması için ikinci taksit ödemelerinde bugün son gün

30.11.2021 09:56
Yapılandırmanın bozulmaması için ikinci taksit ödemelerinde bugün son gün

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7326 sayılı Kanun kapsamında vergi dairelerine başvuruda bulunan mükelleflerin, yapılandırmanın bozulmaması için ikinci taksit ödemelerini bugün yapmaları gerekiyor.

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7326 sayılı Kanun kapsamında vergi dairelerine başvuruda bulunan mükelleflerin, yapılandırmanın bozulmaması için ikinci taksit ödemelerini bugün yapmaları gerekiyor.

Haziranda yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi 30 Eylül'de sona ermişti.

Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri 1 Kasım'a kadar gerçekleştirildi.

Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanılmaya devam edilebilmesi için ikinci taksitin de süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekiyor.

Mükelleflerin, taksitli ödeme seçeneğini tercih etmiş olması durumunda, ilk taksitin süresinde ödenmiş olması şartıyla kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde (1-30 Kasım 2021) ödenmesi durumunda yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak. Hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tutarı üzerinden yüzde 50 indirim yapılacak.

İdari para cezası aslından yüzde 12,5 indirim uygulanacak.

Borcunu peşin ödeme seçeneğini tercih ederek yapılandıran ancak ödeme süresini kaçıran mükellefler, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen tutarı geç ödeme zammıyla bugün ödemeleri halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecek.

Mükellefler, gün sonuna kadar ödemelerini İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemiyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla yapabilecek.

Vergi daireleri bugün saat 21.00'e kadar açık olacak ancak o saat itibarıyla vergi dairelerindeki mükelleflerin işlemi bitene kadar çalışmalar devam edecek.

Öte yandan, emlak vergisi ikinci taksit ödeme süresi de bugün itibarıyla sona eriyor.

Banka, Kasım, Eylül, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yapılandırmanın bozulmaması için ikinci taksit ödemelerinde bugün son gün - Son Dakika Ekonomi


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