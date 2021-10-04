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Yargıtay'dan tüketiciler için emsal niteliğinde karar: Sözleşmede yer alan haksız şartlar hükümsüzdür - Son Dakika

Yargıtay'dan tüketiciler için emsal niteliğinde karar: Sözleşmede yer alan haksız şartlar hükümsüzdür

04.10.2021 10:12
Yargıtay'dan tüketiciler için emsal niteliğinde karar: Sözleşmede yer alan haksız şartlar hükümsüzdür, System.String[]

Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartların kesin olarak hükümsüz olduğuna karar verdi.

Yıllarca hayalini kurduğu daireye, bir bankadan kullandığı konut kredisiyle sahip olan tüketici, hayatının şokunu yaşadı. Bankanın, haksız şart koyduğu sözleşme ile sıkıntı yaşayan tüketici, mahkemenin yolunu tuttu. Tüketici Mahkemesi, davanın kabulü ile; davacının davalı bankaya 284 bin lira borçlu olmadığının tespitine, dava konusu taşınmaz üzerinde davalı lehine tesis edilen ipoteğin fekkine karar verdi.

BÖLGE ADLİYE MAHKESİ KARARI BOZDU

Davalı tarafından istinaf kanun yoluna başvuruldu. Bölge Adliye Mahkemesi, davalının istinaf başvurusunun kabulüne, incelenen mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olmadığından kaldırılmasına, dosyada yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığından davanın reddine hükmetti. Karar davacı avukatı tarafından temyiz edildi.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Yargıtay 3. Hukuk dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Dava tarihi itibariyle yürürlükte olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 5. maddesi ile sözleşmelerdeki haksız şart düzenlenmiş olup anılan kanun maddesinde 'Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır. Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin haksız şartlar dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Bu durumda sözleşmeyi düzenleyen, kesin olarak hükümsüz sayılan şartlar olmasaydı, diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez.

Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmeyi düzenleyen, bir standart şartın münferiden müzakere edildiğini iddia ediyorsa bunu ispatla yükümlüdür' denilmiştir. Somut uyuşmazlıkta; 0953 yevmiye numaralı, Tapu Müdürlüğünce düzenlenmiş olan ipotek senedinin 'sözleşme şartları' başlıklı bölümün 1. maddesi, yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler ışığında haksız şart niteliğindedir. Hal böyle olunca ilk derece mahkemesince davanın kabulüne dair verilen karar doğru olduğundan bölge adliye mahkemesince davalının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken, bölge adliye mahkemesince yerinde olmayan gerekçe ile davalının istinaf başvurusu kabul edilerek kararın kaldırılmasına, davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Kararın oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir."

Yargıtay'dan tüketiciler için emsal niteliğinde karar: Sözleşmede yer alan haksız şartlar hükümsüzdür

Müzakere, Yargıtay, konut, Hukuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yargıtay'dan tüketiciler için emsal niteliğinde karar: Sözleşmede yer alan haksız şartlar hükümsüzdür - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yargıtay'dan tüketiciler için emsal niteliğinde karar: Sözleşmede yer alan haksız şartlar hükümsüzdür - Son Dakika
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