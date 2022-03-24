Yaş çay destekleme primi ödemeleri üretici hesaplarına aktarıldı - Son Dakika
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Yaş çay destekleme primi ödemeleri üretici hesaplarına aktarıldı

24.03.2022 14:40
Yaş çay destekleme primi ödemeleri üretici hesaplarına aktarıldı

ÇAYKUR, 2021 yılı yaş çay destekleme primi bedellerinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

ÇAYKUR, 2021 yılı yaş çay destekleme primi bedellerinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılı yaş çay destekleme primi olarak üreticiye ödenecek toplam 187 milyon 937 bin 100 liranın üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

Üreticilerin hesaplarındaki parayı 25 Mart Cuma günü çekebilecekleri kaydedildi.

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Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yaş çay destekleme primi ödemeleri üretici hesaplarına aktarıldı - Son Dakika


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