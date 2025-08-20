Yasa Dışı Bahis Hesaplarına Erişim Engeli - Son Dakika
Ekonomi

Yasa Dışı Bahis Hesaplarına Erişim Engeli

20.08.2025 09:33
Ticaret Bakanlığı, 30 sosyal medya hesabına yasa dışı bahis reklamı nedeniyle erişim engeli getirdi.

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesaplarının mercek altına alındığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verildiği de ifade edildi. Açıklamada tüketicilerin korunması için kesintisiz mücadele verileceği vurgulanarak, "Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

