Yaşlı Hastalarda Kalp Ameliyatının Önemi - Son Dakika
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Ekonomi

Yaşlı Hastalarda Kalp Ameliyatının Önemi

17.07.2025 10:50
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Prof. Dr. Faruk Hökenek, yaşlı hastalarda kalp ameliyatında multidisipliner yaklaşımın gerekliliğini vurguladı.

Medipol Bahçelievler Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Faruk Hökenek, ileri yaş hastalarda başarılı bir kalp ameliyatı için multidisipliner yaklaşım, iyi bir ameliyat hazırlığı ve ameliyat sonrası yakın takibin çok önemli olduğunu belirtti.

Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, günümüzde giderek artan yaşlı hasta nüfusu nedeniyle kalp damar hastalıklarında ileri yaş, önemli bir risk faktörü olarak öne çıkıyor. İleri yaştaki kalp ameliyatlarının başarıyla sonuçlanması için doğru hazırlık ve stratejilerin belirlenmesi, kilit rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Faruk Hökenek, eskiden daha genç hastaları ameliyat etmelerine rağmen profilin değiştiğini, kalbin yanı sıra farklı sağlık sorunları bulunan ileri yaştaki bireylerin daha fazla ameliyat edildiğine değindi.

Ameliyat kararı verirken, 80 yaş ve üzeri hastalarda çok kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını vurgulayan Hökenek, "Bu yaş grubundaki hastalarda yalnızca kalbi değil, böbrekleri, akciğerleri, bacak ve şah damarlarını da detaylı olarak inceliyoruz. Herhangi bir sorun varsa, bunları göz önünde bulundurarak hazırlık yapıyoruz. Amaç, hastayı apar topar ameliyata almak değil, önce vücudu bu operasyona hazır hale getirmek." ifadelerini kullandı.

Yaşlı ve riskli hastalarda ameliyat tekniğini hastanın durumuna göre belirlediklerini aktaran Hökenek, şunları kaydetti:

"Bazı hastalarda kalbi durdurmadan, atan kalpte baypas ameliyatı yapıyoruz. Yine bazı hastalarda, minimal invaziv dediğimiz küçük kesi yöntemleriyle, hastayı daha az travmatize ederek ameliyat gerçekleştiriyoruz. Aortası tamamen kireçlenmiş hastalarda ise minimal pompa kullanarak baypas işlemi uyguluyoruz. Bu yöntemler, hastaya en az zarar verip en yüksek faydayı sağlamak için geliştirilmiş teknikler."

"Gerektiğinde destek tedaviler uyguluyoruz"

Hökenek, ameliyat kadar yoğun bakım süreci ve sonrasındaki takip aşamasının da hayati önem taşıdığını, bu süreçte hastanın böbrek, akciğer gibi organ fonksiyonlarını yakından izlediklerini, gerektiğinde destek tedaviler uygulayarak başarılı sonuçlar elde ettiklerini aktardı.

Son bir yıl içinde, 70 yaşın üzerinde, ciddi ek hastalıkları bulunan 30'dan fazla hastayı başarılı bir şekilde ameliyat ettiklerini kaydeden Hökenek, "Bacak damarları tıkalı, şah damarı tıkalı, aortasında kireçlenme olan, böbrek fonksiyonları bozulmuş ya da yıllarca günde 2-3 paket sigara içmiş birçok hastayı sağlıklı şekilde taburcu ettik. Bu başarıda, multidisipliner yaklaşım, iyi bir ameliyat hazırlığı ve ameliyat sonrası yakın takip en önemli faktörler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Bahçelievler, Ameliyat, Ekonomi, Hastane, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yaşlı Hastalarda Kalp Ameliyatının Önemi - Son Dakika

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