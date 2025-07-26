Yatırım Araçları Kazandırdı

Bu hafta tüm bu yatırım araçları yatırımcısına kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 10.413,24 puanı ve en yüksek 10.783,10 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,67 üstünde 10.642,60 puandan tamamladı.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,86 artışla 13.806,06 puan, sanayi endeksi yüzde 3,11 yükselişle 13.524,47 puan, teknoloji endeksi yüzde 7,71 artışla 24.756,41 puan ve hizmetler endeksi yüzde 2,10 kazançla 10.453,47 puan oldu.

1000 Yatırımlar Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,44 ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ oldu.

1000 Yatırımlar Holding AŞ'yi yüzde 20,29'la Grainturk Holding AŞ, yüzde 18,36'yla Destek Finans Faktoring AŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,59'la Şekerbank, yüzde 5,21'le TAV Hava Limanları Holding AŞ ve yüzde 6,92 ile KUYAŞ Gayrimenkul olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 835 milyar 392 milyon lirayla ASELSAN, 588 milyar lirayla Garanti BBVA ve 441 milyar 500 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın ve döviz kurları yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,07 artışla 4 bin 359,77 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,07 değer kazancıyla 29 bin 460 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,43 yükselişle 40,5550 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,92 artışla 47,5880 lira oldu.

Geçen hafta 54,4340 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,22 kazançla 54,5540 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise 0,75 artışla 50,9500 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)