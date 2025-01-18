Yatırım Fonları Değeri Düştü, BES Fonları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım Fonları Değeri Düştü, BES Fonları Yükseldi

Yatırım fonları %0,03 değer kaybederken, BES fonları %0,14 değer kazandı. Kıymetli madenler ön planda.

18.01.2025 11:50
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,03 değer kaybederken, BES fonları yüzde 0,14 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,68 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 1,22 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,07 ile "Kıymetli Madenler"de görüldü, en fazla gerileyen fon ise yüzde 1,76 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları -0,031081513
Borsa Yatırım Fonları-1,00418
Borçlanma Araçları Fonları0,75751
Fon Sepeti Fonları0,655822
Hisse Senedi Fonları-1,2220113
Karma ve Değişken Fonlar0,139156
Katılım Fonları0,78536
Kıymetli Maden Fonları1,68162
Para Piyasası Fonları0,89620
Serbest Fon-0,14706313
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,14234146
Başlangıç Fonları0,86100
Borçlanma Araçları0,48414
Değişken-0,086279
Devlet Katkısı0,0048
Endeks-1,7604
Fon Sepeti Fonu0,2997
Hisse Senedi-1,10329
Karma0,2754
Katılım0,34275
Kıymetli Madenler2,07140
OKS Katılım0,41204
OKS Standart0,32100
Para Piyasası0,89130
Standart0,41130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,3712
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım Fonları Değeri Düştü, BES Fonları Yükseldi - Son Dakika

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