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Ekonomi

Yatırım Fonları Haftanın Kazananı

Tera Portföy Birinci Serbest Fon, yüzde 17,85 getiri ile bu haftanın en çok kazandıranı oldu.

18.01.2025 11:49
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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 17,85 ile Tera Portföy Birinci Serbest Fon oldu.

Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 3,53'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON76,632517,85
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,54891513,26
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,71291812,75
HEDEF PORTFÖY GÜNEY SERBEST FON1,16441412,25
PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON0,73637311,26
PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,57782311,17
ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,0773110,25
ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON1,39434310,20
INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON5,59933810,17
RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,8247599,88
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,3904483,53
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,3665843,23
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,377782,75
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1825452,51
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,3305122,47
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1077672,38
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,3424052,35
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0349632,12
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0102361,99
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,3476921,95
(Sürecek)

Kaynak: AA

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