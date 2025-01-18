Yatırım Fonları Haftanın Kazananı

Ekonomi

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 17,85 ile Tera Portföy Birinci Serbest Fon oldu.

Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 3,53'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 76,6325 17,85 PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,548915 13,26 PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,712918 12,75 HEDEF PORTFÖY GÜNEY SERBEST FON 1,164414 12,25 PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON 0,736373 11,26 PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,577823 11,17 ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,07731 10,25 ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON 1,394343 10,20 INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON 5,599338 10,17 RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,824759 9,88 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,390448 3,53 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,366584 3,23 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,37778 2,75 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,182545 2,51 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,330512 2,47 METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,107767 2,38 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,342405 2,35 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,034963 2,12 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,010236 1,99 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,347692 1,95 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA