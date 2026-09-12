Yatırım fonları haftayı yüzde 0,87 kazançla kapattı, BES fonları yüzde 1,54 arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yatırım fonları haftayı yüzde 0,87 kazançla kapattı, BES fonları yüzde 1,54 arttı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,87, BES fonları yüzde 1,54 değer kazandı. Yatırım fonlarında en fazla yükseliş yüzde 2,74 ile hisse senedi fonlarında görülürken, tek gerileyen yüzde 0,70 ile kıymetli maden fonları oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,87, BES fonları yüzde 1,54 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,74 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, tek gerileyen yüzde 0,70 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 3,56 ile "Endeks" kategorisinde görülürken, tek düşüş kaydeden fon yüzde 0,86 ile "Kıymetli Madenler" kategorisinde gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları 0,871743285
Borsa Yatırım Fonları2,27256
Borçlanma Araçları Fonları0,56778
Fon Sepeti Fonları0,707419
Hisse Senedi Fonları2,741848
Karma ve Değişken Fonlar1,1215524
Katılım Fonları0,828921
Kıymetli Maden Fonları-0,70027
Para Piyasası Fonları0,73810
Serbest Fon0,641083178
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları 1,5435446
Başlangıç Fonları0,74100
Borçlanma Araçları0,363213
Değişken2,031164
Devlet Katkısı2,08120
Endeks3,5640
Fon Sepeti Fonu0,83204
Hisse Senedi3,10411
Karma0,7475
Katılım1,96440
Kıymetli Madenler-0,86119
OKS Katılım1,07240
OKS Standart1,26100
Para Piyasası0,73130
Standart1,61130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,8830

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım fonları haftayı yüzde 0,87 kazançla kapattı, BES fonları yüzde 1,54 arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti

12:40
Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz“ deyip iki isim söyledi
Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz" deyip iki isim söyledi
11:33
“Şimşekler“ suç örgütüne operasyon 11 ilde 64 gözaltı
"Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı
11:33
Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı
Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı
11:33
Icardi Türkiye’nin komşusuna gidiyor İtalya derken bambaşka takım
Icardi Türkiye'nin komşusuna gidiyor! İtalya derken bambaşka takım
11:19
Salı günü pompada büyük değişim Motorine rekor zam bekleniyor
Salı günü pompada büyük değişim! Motorine rekor zam bekleniyor
10:03
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 12:58:09. #7.13#
SON DAKİKA: Yatırım fonları haftayı yüzde 0,87 kazançla kapattı, BES fonları yüzde 1,54 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement