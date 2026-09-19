Yatırım fonları haftayı yüzde 2,57, BES fonları yüzde 1,74 kayıpla kapattı - Son Dakika
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Yatırım fonları haftayı yüzde 2,57, BES fonları yüzde 1,74 kayıpla kapattı

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Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 2,57, BES fonları yüzde 1,74 değer kaybetti. En sert düşüş yatırım fonlarında yüzde 5,27 ile Hisse Senedi Fonları'nda, BES'te yüzde 4,52 ile Hisse Senedi kategorisinde yaşandı; para piyasası fonları yüzde 0,65 kazandırdı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,57, BES fonları yüzde 1,74 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,65 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla düşüş yüzde 5,27 ile "Hisse Senedi Fonları"nda oldu.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,69 ile "Para Piyasası" kategorisinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 4,52 ile "Hisse Senedi" kategorisinde gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları-2,577741229
Borsa Yatırım Fonları-3,691022
Borçlanma Araçları Fonları0,115431
Fon Sepeti Fonları-0,682865
Hisse Senedi Fonları-5,278182
Karma ve Değişken Fonlar-1,4048132
Katılım Fonları-0,665849
Kıymetli Maden Fonları-0,88027
Para Piyasası Fonları0,65790
Serbest Fon-3,05499743
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları-1,7472328
Başlangıç Fonları0,61100
Borçlanma Araçları-0,55837
Değişken-2,1316104
Devlet Katkısı-2,05012
Endeks-3,3404
Fon Sepeti Fonu-1,22420
Hisse Senedi-4,52042
Karma-0,98012
Katılım-2,20737
Kıymetli Madenler-0,87119
OKS Katılım-0,221212
OKS Standart-1,03010
Para Piyasası0,69130
Standart-1,49013
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-1,3403
(Sürecek)

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Yatırım fonları haftayı yüzde 2,57, BES fonları yüzde 1,74 kayıpla kapattı - Son Dakika
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