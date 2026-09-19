Yatırım fonları haftayı yüzde 2,57, BES fonları yüzde 1,74 kayıpla kapattı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,57, BES fonları yüzde 1,74 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,65 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla düşüş yüzde 5,27 ile "Hisse Senedi Fonları"nda oldu.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,69 ile "Para Piyasası" kategorisinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 4,52 ile "Hisse Senedi" kategorisinde gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları -2,57 774 1229 Borsa Yatırım Fonları -3,69 10 22 Borçlanma Araçları Fonları 0,11 54 31 Fon Sepeti Fonları -0,68 28 65 Hisse Senedi Fonları -5,27 8 182 Karma ve Değişken Fonlar -1,40 48 132 Katılım Fonları -0,66 58 49 Kıymetli Maden Fonları -0,88 0 27 Para Piyasası Fonları 0,65 79 0 Serbest Fon -3,05 499 743 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -1,74 72 328 Başlangıç Fonları 0,61 10 0 Borçlanma Araçları -0,55 8 37 Değişken -2,13 16 104 Devlet Katkısı -2,05 0 12 Endeks -3,34 0 4 Fon Sepeti Fonu -1,22 4 20 Hisse Senedi -4,52 0 42 Karma -0,98 0 12 Katılım -2,20 7 37 Kıymetli Madenler -0,87 1 19 OKS Katılım -0,22 12 12 OKS Standart -1,03 0 10 Para Piyasası 0,69 13 0 Standart -1,49 0 13 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -1,34 0 3 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA