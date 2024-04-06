Yatırım Fonları ve BES Fonları Karşılaştırması - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yatırım Fonları ve BES Fonları Karşılaştırması

Bu hafta yatırım fonları değer kaybederken, BES fonları değer kazandı. En fazla yükseliş Borsa Yatırım Fonları ve Endeks fonlarında görülürken, en çok gerileyen fonlar Serbest Fon ve Kıymetli Madenler oldu. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ve kazandıran fon sayıları da verildi.

06.04.2024 11:07  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, BES fonları ortalama yüzde 1,16 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 1,42 ile "Borsa Yatırım Fonları" gösterirken, en çok gerileyen fon ise yüzde 0,36 ile "Serbest Fon" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 4,45 ile "Endeks"te görüldü, tek gerileyen fon ise yüzde 0,28 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları -0,02763656
Borsa Yatırım Fonları1,42119
Borçlanma Araçları Fonları0,555614
Fon Sepeti Fonları1,085121
Hisse Senedi Fonları1,036449
Karma ve Değişken Fonlar0,087057
Katılım Fonları0,303316
Kıymetli Maden Fonları-0,23711
Para Piyasası Fonları0,94490
Serbest Fon-0,36433488
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,1630374
Başlangıç Fonları0,99100
Borçlanma Araçları0,452620
Değişken1,4711427
Devlet Katkısı2,41120
Endeks4,4540
Fon Sepeti Fonu0,64132
Hisse Senedi2,05257
Karma0,7472
Katılım0,44273
Kıymetli Madenler-0,28312
OKS Katılım0,64240
OKS Standart1,20100
Para Piyasası0,98130
Standart1,65130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,0821
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım Fonları ve BES Fonları Karşılaştırması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Antalya'da Karpuz Hasadı Başladı
    11:50 Antalya'da Karpuz Hasadı Başladı

    Antalya'nın Serik ilçesinde yetiştirilen karpuzların hasadına başlandı. Karpuzun kilosu 23 ile 25 TL arasında değişiyor. Türkiye'nin örtü altı üretim merkezi olan Antalya'da, karpuzlar aroması ve tadıyla İran karpuzuna karşı rekabet edebilecek güçte olduğunu belirten tüccar Kasım Yaşar, yerli malı olan karpuzların tercih edilmesini istedi.

  • Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi
    11:44 Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

    Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan meclis toplantısı, Kaymakam Büşra Güllü Özpınar başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 2023 yılı kesin hesap cetvellerinin karara bağlanması görüşüldü. İl Genel Meclis üyeleri, ilgili daire amirleri ve köy muhtarları da toplantıya katıldı.

  • İklim Değişikliği Arıcılığı Etkiliyor
    11:33 İklim Değişikliği Arıcılığı Etkiliyor

    İzmir'de arıcılık yapan Fahri Yaşar, iklim değişikliği ve artan sıcaklıklar nedeniyle arı rotasını sürekli değiştirmek zorunda kalıyor. Yaşar, arılarını farklı coğrafyalara götürerek verimliliği artırmaya çalışıyor. Ancak son yıllarda yaşanan hava değişimleri ve sıcaklıkların artması, arı ölümleri ve üretimde düşüşlere neden oluyor. Yaşar, iklim değişikliği nedeniyle güzergahlarını değiştirmek zorunda kaldıklarını ve daha önce uzun süre konakladıkları bölgelerde bile artık kısa sürelerde verim alamadıklarını belirtiyor.

  • Kütahya Atakent İlköğretim Okulunda Okuldaki Çiftlik Projesi Başlatılıyor
    11:31 Kütahya Atakent İlköğretim Okulunda Okuldaki Çiftlik Projesi Başlatılıyor

    Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında başlatılan 'Okuldaki Çiftlik' projesi kapsamında Kütahya Atakent İlköğretim Okulunda 60 metrekare sera, kümes ve meyve bahçesi kurulacak. Proje ile çocukların tarım, orman, doğa ve doğal yaşam konularında farkındalık oluşturulması ve bilinçlenmeleri hedefleniyor.

  • Edirne'de Ayçiçeği Ekimi Başladı
    11:31 Edirne'de Ayçiçeği Ekimi Başladı

    Edirne, Türkiye'nin önde gelen yağlık ayçiçeği üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor. Havaların ısınması ve toprağın tava gelmesiyle birlikte çiftçiler, ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturuyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, ayçiçeği ekimini erken yaparak yaz aylarında etkili olan kuraklıktan kaçınmayı hedeflediklerini belirtti. Edirne'de geçen yıl 1 milyon 294 bin 200 dekarlık alanda 257 bin 651 ton ayçiçeği üretildi ve bu miktarla Türkiye'nin toplam ayçiçeği üretiminin yüzde 13'ünü gerçekleştiren Edirne, birinci sırada yer aldı.

  • Kilisli Çiftçiler Ramazan Ayında Domates Fidelerini Toprakla Buluşturdu
    11:15 Kilisli Çiftçiler Ramazan Ayında Domates Fidelerini Toprakla Buluşturdu

    Kilisli çiftçiler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında domates fidelerini Polateli, Musabeyli ve Elbeyli ilçelerindeki bereketli topraklara dikmeye başladı. Ramazan ayında gerçekleşen dikimlerle birlikte, Kilis'in domates üretimi için umutlar arttı.


11:55 AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek
10:25 İBB Başkanı İmamoğlu’na tehdit: Dişe diş, kana kan Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit: Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz
09:07 Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü! Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı
01:02 Yaşlı kadının ölümüne sebep olan çoban köpeklerinin sahibi tutuklandı Yaşlı kadının ölümüne sebep olan çoban köpeklerinin sahibi tutuklandı
00:07 Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25’e yükseltildi Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'e yükseltildi
11:01 Protez tırnakla abdest kabul olur mu Nihat Hatipoğlu’nun cevabı çok net oldu Protez tırnakla abdest kabul olur mu? Nihat Hatipoğlu'nun cevabı çok net oldu
10:29 Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede Önce düet yaptılar sonra halay çektiler Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede! Önce düet yaptılar sonra halay çektiler
09:56 Tuzla’da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı’dan “Giderayak ihale yaptı“ iddialarına cevap Tuzla'da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı'dan "Giderayak ihale yaptı" iddialarına cevap
09:30 Önce katil sonra erkek çıkmıştı 8 yaşındaki çocuğu öldüren Dadı Meryem, suçu amcasına attı Önce katil sonra erkek çıkmıştı! 8 yaşındaki çocuğu öldüren Dadı Meryem, suçu amcasına attı
08:56 İstanbul’daki terör saldırısıyla bağlantılı 48 şüpheli yakalandı İstanbul'daki terör saldırısıyla bağlantılı 48 şüpheli yakalandı
08:44 Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat Son 10 gün neler olduğu araştırılacak Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Son 10 gün neler olduğu araştırılacak
08:29 İstanbul’un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oldu İstanbul'un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oldu
08:26 Evlenip Miami’ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, doğum koçu oldu Evlenip Miami'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, doğum koçu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 12:08:58. #1.12#
SON DAKİKA: Yatırım Fonları ve BES Fonları Karşılaştırması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement