Yatırım Fonları ve Emeklilik Fonları Haftalık Kaybettirenler

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 14,35 ile Ziraat Portföy Katılım Serbest (TL) Fon??????? oldu.
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu??????? ise yüzde 3,57'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON
|2,376106
|-14,35
|AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|3,996976
|-13,91
|A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|3,460236
|-12,19
|A1 PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|3,710935
|-8,93
|ATLAS PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,536567
|-8,69
|ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,818964
|-8,07
|ROTA PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,006977
|-7,57
|AZİMUT PORTFÖY INOVA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|71,975477
|-7,08
|ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
|4,355167
|-6,58
|ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
|4,322768
|-6,55
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,295933
|-3,57
|BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,45966
|-3,39
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,110236
|-3,09
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,080487
|-3,06
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,156727
|-2,97
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,104116
|-2,88
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,242225
|-2,78
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,172748
|-2,65
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,648277
|-2,52
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,142938
|-2,42
Son Dakika › Ekonomi › Yatırım Fonları ve Emeklilik Fonları Haftalık Kaybettirenler - Son Dakika
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada, öngörülebilir ve kurallara dayalı bir küresel ticaret sisteminin, dünyadaki barış ortamını güçlendireceğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, ticaretin ekonomik ve siyasi önemine vurgu yaparak, ticari engellerin kaldırılması ve serbest ticaretin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin kara gümrük kapılarını modernize etme çalışmalarını da anlattı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Adıyaman'da açıklanan verilere göre, şubat ayında Türkiye'nin ihracatı yüzde 13,6 artarak 21 milyar 86 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rakamı olarak kaydedildi. İthalat ise bir gün fazla olmasına rağmen yüzde 8,5 azalışla 28 milyar 87 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı ise ocak ayına göre yüzde 42,3 azalarak 7 milyar dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 75,1'e yükseldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de iş adamları ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, Mardin'in sorunlarını çözme sözü verdi ve sık sık Mardin'e gelip çalışmaları yerinde görmeye devam edeceklerini belirtti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl'e yeni dönem projelerinin müjdesini verdi. İlçede gerçekleştirilen yatırımların yanı sıra yeni otobüs terminali, köprüler, dolusavarlar ve atıksu arıtma tesisinin yapılacağı açıklandı.
Artvin'in Murgul ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan bakır işlemeciliği kursuna katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Yöredeki maden ocaklarından çıkan bakır ülke ekonomisine katkı sağlarken, kadınlar da bakırdan yapılan ürünleri geleneksel motiflerle süslüyor. Usta öğretici Zehra Kadıoğlu, kursiyerlerin hem meslek öğrendiğini hem de yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ettiklerini belirtti. Kadınlar, bakır işlemeciliği sayesinde hem zaman geçiriyor hem de meslek öğreniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2024 Ocak ayında Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. İstanbul, 13 bin 423 konut satışı ile en yüksek paya sahip olurken, Aydın'da ise bin 444 konut satışı gerçekleşti.
Uşak Belediyesi, Uşak'a değer katacak ve yeni girişimcilerin yer sorununu çözecek olan 3. Sanayi Sitesi için kamulaştırma sürecini tamamladı. Başkan Mehmet Çakın, tapu devrini gerçekleştirerek projenin tamamlanmasıyla kentin ticari hacminin artacağını belirtti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şubat ayında Türkiye'nin ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artarak 21 milyar 86 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat değeri olarak kaydedildi. Bakan Bolat ayrıca, Adıyaman'da yaşanan deprem felaketinin ardından yapılan çalışmaların olumlu sonuçlarını görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Deprem illerinde hızla yeni konutlar ve iş yerleri yapıldığını ifade eden Bolat, dış ticaret açığının da azaldığını ve ihracatın ithalatı karşılama oranının arttığını söyledi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, şubat ayında gerçekleştirilen 21,1 milyar dolarlık ihracatın, 2023 hedeflerine göre yüzde 13,6 artış gösterdiğini belirtti. Gültepe, deprem bölgesindeki ihracatın da artış gösterdiğini ve normalleşmenin çarkların dönmesiyle sağlandığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin milli gelirinin ilk defa 1 trilyon doların üzerine çıktığını ve ihracatçıların pazarlardaki gelişmeleri takip etmek için TİM-İhracat Pazar Monitörü'nü kullanacaklarını duyurdu.
Kafkaslara ve Asya'ya açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nda oluşan yoğunluğun önlenmesi amacıyla bölgeye tır parkı yapılacak. Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Posof Kaymakamı Emrah Akduman ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, tır parkı projesi hakkında incelemede bulundu. Proje ile ihracat yükü taşıyan araçlarda oluşan uzun tır kuyrukları ve beklemelerin önüne geçilerek sürücülerin yaşam kalitesi artırılacak.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın aylık meclis toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ETSO'nun Ocak Ayı Mizan ve Bütçe İzleme Raporu görüşülerek onaylandı. Ayrıca, ETSO'nun 2023 Yılı kesin mizanı kabul edildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Kılıç, şubat ayı faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Meclis toplantısı, üyelerin dilek ve temennileriyle sona erdi.
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