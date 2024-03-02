Yatırım Fonları ve Emeklilik Fonları Haftalık Kaybettirenler

Şubat Ayı İhracatı Yüzde 13,6 Arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Adıyaman'da açıklanan verilere göre, şubat ayında Türkiye'nin ihracatı yüzde 13,6 artarak 21 milyar 86 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rakamı olarak kaydedildi. İthalat ise bir gün fazla olmasına rağmen yüzde 8,5 azalışla 28 milyar 87 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı ise ocak ayına göre yüzde 42,3 azalarak 7 milyar dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 75,1'e yükseldi.