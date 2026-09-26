Yatırım fonları yüzde 2,36, BES fonları yüzde 0,33 kaybetti; Serbest Fon en çok düştü

Yatırım fonları yüzde 2,36, BES fonları yüzde 0,33 kaybetti; Serbest Fon en çok düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,36, BES fonları yüzde 0,33 değer kaybetti. Yatırım fonlarında en fazla düşüş yüzde 3,45 ile Serbest Fon'da, en fazla yükseliş yüzde 0,66 ile Para Piyasası Fonları'nda görüldü.
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,36, BES fonları yüzde 0,33 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,66 ile "Para Piyasası Fonları"nda görülürken en fazla düşüş yüzde 3,45 ile "Serbest Fon" kategorisinde gerçekleşti.
BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,73 ile "Başlangıç Fonları"nda görülürken, en fazla düşüş yüzde 2,08 ile "Endeks" kategorisinde kaydedildi.
|Fon Kategori
|Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %
|Fon Kategori Kazandıran (Adet)
|Fon Kategori Kaybettiren Adet
|Haftalık Yatırım Fonları
|Yatırım Fonları
|-2,36
|1134
|881
|Borsa Yatırım Fonları
|-2,69
|7
|28
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,61
|82
|3
|Fon Sepeti Fonları
|-0,57
|42
|51
|Hisse Senedi Fonları
|-2,26
|15
|175
|Karma ve Değişken Fonlar
|-0,14
|95
|85
|Katılım Fonları
|-0,06
|70
|40
|Kıymetli Maden Fonları
|-1,18
|0
|27
|Para Piyasası Fonları
|0,66
|82
|0
|Serbest Fon
|-3,45
|748
|500
|Haftalık Emeklilik Fonları
|Emeklilik Fonları
|-0,33
|183
|217
|Başlangıç Fonları
|0,73
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|0,41
|38
|7
|Değişken
|-0,48
|47
|73
|Devlet Katkısı
|-0,07
|4
|8
|Endeks
|-2,08
|0
|4
|Fon Sepeti Fonu
|-0,45
|10
|14
|Hisse Senedi
|-1,47
|1
|41
|Karma
|-0,06
|6
|6
|Katılım
|-0,37
|16
|28
|Kıymetli Madenler
|-1,09
|0
|20
|OKS Katılım
|0,30
|14
|10
|OKS Standart
|0,38
|10
|0
|Para Piyasası
|0,72
|13
|0
|Standart
|0,29
|12
|1
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|-0,47
|0
|3
Kaynak: AA
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