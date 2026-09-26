Yatırım fonları yüzde 2,36, BES fonları yüzde 0,33 kaybetti; Serbest Fon en çok düştü

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,36, BES fonları yüzde 0,33 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,66 ile "Para Piyasası Fonları"nda görülürken en fazla düşüş yüzde 3,45 ile "Serbest Fon" kategorisinde gerçekleşti.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,73 ile "Başlangıç Fonları"nda görülürken, en fazla düşüş yüzde 2,08 ile "Endeks" kategorisinde kaydedildi.

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları -2,36 1134 881 Borsa Yatırım Fonları -2,69 7 28 Borçlanma Araçları Fonları 0,61 82 3 Fon Sepeti Fonları -0,57 42 51 Hisse Senedi Fonları -2,26 15 175 Karma ve Değişken Fonlar -0,14 95 85 Katılım Fonları -0,06 70 40 Kıymetli Maden Fonları -1,18 0 27 Para Piyasası Fonları 0,66 82 0 Serbest Fon -3,45 748 500 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -0,33 183 217 Başlangıç Fonları 0,73 10 0 Borçlanma Araçları 0,41 38 7 Değişken -0,48 47 73 Devlet Katkısı -0,07 4 8 Endeks -2,08 0 4 Fon Sepeti Fonu -0,45 10 14 Hisse Senedi -1,47 1 41 Karma -0,06 6 6 Katılım -0,37 16 28 Kıymetli Madenler -1,09 0 20 OKS Katılım 0,30 14 10 OKS Standart 0,38 10 0 Para Piyasası 0,72 13 0 Standart 0,29 12 1 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,47 0 3 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA