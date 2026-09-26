Yatırım fonları yüzde 2,36, BES fonları yüzde 0,33 kaybetti; Serbest Fon en çok düştü - Son Dakika
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Yatırım fonları yüzde 2,36, BES fonları yüzde 0,33 kaybetti; Serbest Fon en çok düştü

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,36, BES fonları yüzde 0,33 değer kaybetti. Yatırım fonlarında en fazla düşüş yüzde 3,45 ile Serbest Fon'da, en fazla yükseliş yüzde 0,66 ile Para Piyasası Fonları'nda görüldü.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,36, BES fonları yüzde 0,33 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,66 ile "Para Piyasası Fonları"nda görülürken en fazla düşüş yüzde 3,45 ile "Serbest Fon" kategorisinde gerçekleşti.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,73 ile "Başlangıç Fonları"nda görülürken, en fazla düşüş yüzde 2,08 ile "Endeks" kategorisinde kaydedildi.

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları-2,361134881
Borsa Yatırım Fonları-2,69728
Borçlanma Araçları Fonları0,61823
Fon Sepeti Fonları-0,574251
Hisse Senedi Fonları-2,2615175
Karma ve Değişken Fonlar-0,149585
Katılım Fonları-0,067040
Kıymetli Maden Fonları-1,18027
Para Piyasası Fonları0,66820
Serbest Fon-3,45748500
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları-0,33183217
Başlangıç Fonları0,73100
Borçlanma Araçları0,41387
Değişken-0,484773
Devlet Katkısı-0,0748
Endeks-2,0804
Fon Sepeti Fonu-0,451014
Hisse Senedi-1,47141
Karma-0,0666
Katılım-0,371628
Kıymetli Madenler-1,09020
OKS Katılım0,301410
OKS Standart0,38100
Para Piyasası0,72130
Standart0,29121
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,4703
(Sürecek)

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

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