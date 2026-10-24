Yatırım fonlarında bu hafta en sert düşüş yüzde 6,31 ile Hisse Senedi Fonları'nda oldu - Son Dakika
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Yatırım fonlarında bu hafta en sert düşüş yüzde 6,31 ile Hisse Senedi Fonları'nda oldu

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Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,90, BES fonları yüzde 2,25 değer kaybetti. Yatırım fonlarında en sert düşüş yüzde 6,31 ile Hisse Senedi Fonları'nda, BES'te ise yüzde 6,36 ile Hisse Senedi kategorisinde gerçekleşti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,90, BES fonları yüzde 2,25 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,62 ile Para Piyasası Fonları'nda görülürken en fazla düşüş yüzde 6,31 ile Hisse Senedi Fonlarında gerçekleşti.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,68 ile Başlangıç Fonları ve Para Piyasasası kategorisinde, en fazla düşüş yüzde 6,36 ile Hisse Senedi kategorisinde oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları-1,901036896
Borsa Yatırım Fonları-4,82531
Borçlanma Araçları Fonları0,55841
Fon Sepeti Fonları-1,401679
Hisse Senedi Fonları-6,318182
Karma ve Değişken Fonlar-1,9036145
Katılım Fonları-0,975951
Kıymetli Maden Fonları-1,19028
Para Piyasası Fonları0,62783
Serbest Fon-1,68755407
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları-2,25103297
Başlangıç Fonları0,68100
Borçlanma Araçları0,24396
Değişken-3,1218101
Devlet Katkısı-2,31012
Endeks-6,0804
Fon Sepeti Fonu-2,13023
Hisse Senedi-6,36042
Karma-1,29013
Katılım-2,15936
Kıymetli Madenler-1,04119
OKS Katılım-0,281212
OKS Standart-1,17010
Para Piyasası0,68130
Standart-1,28013
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-2,3003
(Sürecek)

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

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