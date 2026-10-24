Yatırım fonlarında bu hafta en sert düşüş yüzde 6,31 ile Hisse Senedi Fonları'nda oldu

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,90, BES fonları yüzde 2,25 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,62 ile Para Piyasası Fonları'nda görülürken en fazla düşüş yüzde 6,31 ile Hisse Senedi Fonlarında gerçekleşti.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,68 ile Başlangıç Fonları ve Para Piyasasası kategorisinde, en fazla düşüş yüzde 6,36 ile Hisse Senedi kategorisinde oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları -1,90 1036 896 Borsa Yatırım Fonları -4,82 5 31 Borçlanma Araçları Fonları 0,55 84 1 Fon Sepeti Fonları -1,40 16 79 Hisse Senedi Fonları -6,31 8 182 Karma ve Değişken Fonlar -1,90 36 145 Katılım Fonları -0,97 59 51 Kıymetli Maden Fonları -1,19 0 28 Para Piyasası Fonları 0,62 78 3 Serbest Fon -1,68 755 407 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları -2,25 103 297 Başlangıç Fonları 0,68 10 0 Borçlanma Araçları 0,24 39 6 Değişken -3,12 18 101 Devlet Katkısı -2,31 0 12 Endeks -6,08 0 4 Fon Sepeti Fonu -2,13 0 23 Hisse Senedi -6,36 0 42 Karma -1,29 0 13 Katılım -2,15 9 36 Kıymetli Madenler -1,04 1 19 OKS Katılım -0,28 12 12 OKS Standart -1,17 0 10 Para Piyasası 0,68 13 0 Standart -1,28 0 13 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -2,30 0 3 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA