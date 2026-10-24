Yatırım fonlarında bu hafta en sert düşüş yüzde 6,31 ile Hisse Senedi Fonları'nda oldu

Yatırım fonlarında bu hafta en sert düşüş yüzde 6,31 ile Hisse Senedi Fonları'nda olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,90, BES fonları yüzde 2,25 değer kaybetti. Yatırım fonlarında en sert düşüş yüzde 6,31 ile Hisse Senedi Fonları'nda, BES'te ise yüzde 6,36 ile Hisse Senedi kategorisinde gerçekleşti.
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,90, BES fonları yüzde 2,25 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,62 ile Para Piyasası Fonları'nda görülürken en fazla düşüş yüzde 6,31 ile Hisse Senedi Fonlarında gerçekleşti.
BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,68 ile Başlangıç Fonları ve Para Piyasasası kategorisinde, en fazla düşüş yüzde 6,36 ile Hisse Senedi kategorisinde oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Haftalık Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
|Yatırım Fonları
|-1,90
|1036
|896
|Borsa Yatırım Fonları
|-4,82
|5
|31
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,55
|84
|1
|Fon Sepeti Fonları
|-1,40
|16
|79
|Hisse Senedi Fonları
|-6,31
|8
|182
|Karma ve Değişken Fonlar
|-1,90
|36
|145
|Katılım Fonları
|-0,97
|59
|51
|Kıymetli Maden Fonları
|-1,19
|0
|28
|Para Piyasası Fonları
|0,62
|78
|3
|Serbest Fon
|-1,68
|755
|407
|HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
|Emeklilik Fonları
|-2,25
|103
|297
|Başlangıç Fonları
|0,68
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|0,24
|39
|6
|Değişken
|-3,12
|18
|101
|Devlet Katkısı
|-2,31
|0
|12
|Endeks
|-6,08
|0
|4
|Fon Sepeti Fonu
|-2,13
|0
|23
|Hisse Senedi
|-6,36
|0
|42
|Karma
|-1,29
|0
|13
|Katılım
|-2,15
|9
|36
|Kıymetli Madenler
|-1,04
|1
|19
|OKS Katılım
|-0,28
|12
|12
|OKS Standart
|-1,17
|0
|10
|Para Piyasası
|0,68
|13
|0
|Standart
|-1,28
|0
|13
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|-2,30
|0
|3
Kaynak: AA
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