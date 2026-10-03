Yatırım fonlarında ortalama kayıp yüzde 1,86 oldu, en çok Borsa Yatırım Fonları düştü - Son Dakika
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Yatırım fonlarında ortalama kayıp yüzde 1,86 oldu, en çok Borsa Yatırım Fonları düştü

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Haftalık bazda yatırım fonları ortalama yüzde 1,86, BES fonları ise yüzde 0,96 geriledi. Yatırım fonları kategorisinde en sert düşüş yüzde 2,81 ile Borsa Yatırım Fonları'nda yaşanırken, en yüksek artış yüzde 0,64 ile Para Piyasası Fonları'nda kaydedildi.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,86, BES fonları yüzde 0,96 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,64 ile Para Piyasası Fonları'nda görülürken, en fazla düşüş yüzde 2,81 ile Borsa Yatırım Fonları kategorisinde gerçekleşti.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,66 ile Başlangıç Fonları ve Para Piyasası kategorilerinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 3 ile Endeks kategorisinde kaydedildi.

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları-1,868081188
Borsa Yatırım Fonları-2,81827
Borçlanma Araçları Fonları0,306916
Fon Sepeti Fonları-1,092668
Hisse Senedi Fonları-2,588182
Karma ve Değişken Fonlar-0,9060121
Katılım Fonları-0,196446
Kıymetli Maden Fonları-1,61027
Para Piyasası Fonları0,64820
Serbest Fon-2,43499728
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları-0,96103297
Başlangıç Fonları0,66100
Borçlanma Araçları-0,112817
Değişken-1,252297
Devlet Katkısı-1,17012
Endeks-3,0004
Fon Sepeti Fonu-1,43221
Hisse Senedi-2,34240
Karma-0,85211
Katılım-0,69936
Kıymetli Madenler-1,63020
OKS Katılım0,201212
OKS Standart-0,40010
Para Piyasası0,66130
Standart-0,45112
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-1,6103
(Sürecek)

Kaynak: AA
EkonomiFinansBorsaSon Dakika

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