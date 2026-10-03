Yatırım fonlarında ortalama kayıp yüzde 1,86 oldu, en çok Borsa Yatırım Fonları düştü

Yatırım fonlarında ortalama kayıp yüzde 1,86 oldu, en çok Borsa Yatırım Fonları düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haftalık bazda yatırım fonları ortalama yüzde 1,86, BES fonları ise yüzde 0,96 geriledi. Yatırım fonları kategorisinde en sert düşüş yüzde 2,81 ile Borsa Yatırım Fonları'nda yaşanırken, en yüksek artış yüzde 0,64 ile Para Piyasası Fonları'nda kaydedildi.
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,86, BES fonları yüzde 0,96 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,64 ile Para Piyasası Fonları'nda görülürken, en fazla düşüş yüzde 2,81 ile Borsa Yatırım Fonları kategorisinde gerçekleşti.
BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,66 ile Başlangıç Fonları ve Para Piyasası kategorilerinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 3 ile Endeks kategorisinde kaydedildi.
|Fon Kategori
|Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %
|Fon Kategori Kazandıran (Adet)
|Fon Kategori Kaybettiren Adet
|Haftalık Yatırım Fonları
|Yatırım Fonları
|-1,86
|808
|1188
|Borsa Yatırım Fonları
|-2,81
|8
|27
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,30
|69
|16
|Fon Sepeti Fonları
|-1,09
|26
|68
|Hisse Senedi Fonları
|-2,58
|8
|182
|Karma ve Değişken Fonlar
|-0,90
|60
|121
|Katılım Fonları
|-0,19
|64
|46
|Kıymetli Maden Fonları
|-1,61
|0
|27
|Para Piyasası Fonları
|0,64
|82
|0
|Serbest Fon
|-2,43
|499
|728
|Haftalık Emeklilik Fonları
|Emeklilik Fonları
|-0,96
|103
|297
|Başlangıç Fonları
|0,66
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|-0,11
|28
|17
|Değişken
|-1,25
|22
|97
|Devlet Katkısı
|-1,17
|0
|12
|Endeks
|-3,00
|0
|4
|Fon Sepeti Fonu
|-1,43
|2
|21
|Hisse Senedi
|-2,34
|2
|40
|Karma
|-0,85
|2
|11
|Katılım
|-0,69
|9
|36
|Kıymetli Madenler
|-1,63
|0
|20
|OKS Katılım
|0,20
|12
|12
|OKS Standart
|-0,40
|0
|10
|Para Piyasası
|0,66
|13
|0
|Standart
|-0,45
|1
|12
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|-1,61
|0
|3
Kaynak: AA
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