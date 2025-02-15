Yatırım Fonlarında Zirve: Allbatross %33,80

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 33,80 ile Allbatross Portföy Atlas Serbest Fonu oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 6,99'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON
|0,77235
|33,80
|ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,63675
|26,82
|TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
|48,0074
|25,04
|ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
|0,61928
|17,17
|HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)
|211,935
|17,01
|PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
|0,71747
|16,02
|PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,86951
|15,53
|HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|392,493
|15,06
|ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|3,67999
|14,78
|GARANTİ PORTFÖY YİRMİSEKİZİNCİ SERBEST ÖZEL FON
|2,83696
|12,24
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,37701
|6,99
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,19874
|6,70
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,41273
|5,96
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,39798
|5,44
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,34198
|5,11
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,03866
|4,53
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,37653
|4,17
|NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,23404
|4,05
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,03422
|3,73
|BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,42846
|3,71
Son Dakika › Ekonomi › Yatırım Fonlarında Zirve: Allbatross %33,80 - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?