Yatırım Harcamaları Raporu 23 Ocak'ta Yayınlanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım Harcamaları Raporu 23 Ocak'ta Yayınlanacak

TÜİK, 2009-2023 yıllarını kapsayan yatırım harcamaları raporunu 23 Ocak'ta açıklayacak.

21.01.2025 12:48
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Yatırım Harcamaları, 2023" isimli haber bültenini 23 Ocak'ta kamuoyu ile paylaşacak.

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Araştırması (YSHİ) kapsamında yer alan yatırım harcamaları istatistiklerinin, girişimlerin idari kayıtları ve anket yoluyla elde edilen veriler kullanılarak hesaplandığı bildirildi.

Söz konusu çalışmanın 2009-2023 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlandığına işaret edilen açıklamada, "'Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Yatırım Harcamaları, 2023' haber bülteni 23 Ocak'ta saat 10.00'da yayımlanacak." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yatırım Harcamaları Raporu 23 Ocak'ta Yayınlanacak - Son Dakika

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