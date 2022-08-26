Altın ve gümüşten sonra en çok rağbet ona gösteriliyor! Platin metali, ithalatta rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
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Altın ve gümüşten sonra en çok rağbet ona gösteriliyor! Platin metali, ithalatta rekor seviyeye ulaştı

26.08.2022 10:00
Altın ve gümüşten sonra en çok rağbet ona gösteriliyor! Platin metali, ithalatta rekor seviyeye ulaştı

Altın, döviz, gümüş derken platin metaline olan talep son 2 yılda büyük artış gösterdi. Kilogram fiyatının 2 kat arttığı platin metali, 2022'nin ilk 7 ayında tüm zamanların ithalat rekoruna ulaştı.

Ülkemizde yastık altı tabiriyle bilinen altına ve gümüşe olan talep her geçen gün artıyor. Uzmanlar ise altın ve gümüşten sonra son yılların grafikleri incelendiğinde fiyatı iki kat artan platin metaline olan talebin de arttığını ifade ediyor.

SON 2 YILDA FİYATI 2 KAT ARTTI

Platin metali fiyatlarının son 2 yılındaki değişimlerine bakıldığında büyük bir artış olduğu gözlemleniyor. Platinin kilogramı 2020 yılı Ağustos ayında 220.150 liradan satılırken 2022 yılının aynı ayına bakıldığında 520.000 liradan satışı gerçekleştiği kaydedildi.

PLATİNDE REKOR İTHALAT

Son 2 yılda kilogram fiyatının 2 kat arttığı platin metalinde ithalatta da rekor seviyeye gelindi. Platin metalinde, tüm zamanların rekoru kırılarak 2022 yılının ilk 7 ayında 74,96 kilogram ithalatı gerçekleşti.

PLATİN METALİ NERELERDE KULLANILIR?

Platin metali diş hekimliğinde yaygın bir şekilde kullanılıyor. İnsan sağlığına zararı olmayan bu metal özellikle diş kaplamalarında tercih ediliyor. Diş hekimliğinin yanı sıra, kırık çıkık, diz protezleri, ortopedi ve travmatoloji tedavilerinde de kullanılan platin, aksesuarlarda ve petrol sanayide de yaygın bir şekilde kullanılıyor.

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