Yatırım ve BES Fonları Bu Haftayı Yükselişle Tamamladı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,95, BES fonları yüzde 4,29 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 8,32 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 10,59 ile "Endekste" görüldü.

Bu hafta yatırım ve BES fonlarında gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 2,95 1654 118 Borsa Yatırım Fonları 7,46 20 5 Borçlanma Araçları Fonları 1,65 81 0 Fon Sepeti Fonları 2,96 81 0 Hisse Senedi Fonları 8,32 161 0 Karma ve Değişken Fonlar 4,02 149 4 Katılım Fonları 1,80 74 0 Kıymetli Maden Fonları 1,00 20 0 Para Piyasası Fonları 0,91 69 0 Serbest Fon 2,36 1019 114 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları 4,29 393 3 Başlangıç Fonları 0,98 10 0 Borçlanma Araçları 2,63 45 0 Değişken 5,09 143 0 Devlet Katkısı 6,87 12 0 Endeks 10,59 5 0 Fon Sepeti Fonu 3,84 21 0 Hisse Senedi 8,66 33 0 Karma 4,14 9 0 Katılım 3,23 36 0 Kıymetli Madenler 0,33 12 3 OKS Katılım 1,65 24 0 OKS Standart 4,00 10 0 Para Piyasası 1,00 13 0 Standart 4,67 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 4,20 3 0 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA