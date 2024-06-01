Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,20, BES fonları yüzde 0,40 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 0,97 ile "Para Piyasası Fonları" gösterirken, en çok gerileyen fon yüzde 2,40 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,03 ile "Başlangıç Fonları" ve "Para Piyasası"nda görülürken, en çok gerileyen fon yüzde 1,99 ile "Hisse Senedi" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları -0,20 779 660 Borsa Yatırım Fonları -2,19 2 18 Borçlanma Araçları Fonları 0,65 65 5 Fon Sepeti Fonları -0,10 28 45 Hisse Senedi Fonları -2,40 3 113 Karma ve Değişken Fonlar -0,82 40 91 Katılım Fonları 0,04 31 19 Kıymetli Maden Fonları -0,63 0 17 Para Piyasası Fonları 0,97 50 0 Serbest Fon 0,02 562 370 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -0,40 146 233 Başlangıç Fonları 1,03 10 0 Borçlanma Araçları 0,36 41 5 Değişken -0,57 35 106 Devlet Katkısı -0,73 0 12 Endeks -1,66 0 4 Fon Sepeti Fonu -0,94 4 11 Hisse Senedi -1,99 0 32 Karma -0,84 0 9 Katılım -0,34 10 22 Kıymetli Madenler -0,79 1 14 OKS Katılım 0,48 18 6 OKS Standart 0,23 7 3 Para Piyasası 1,03 13 0 Standart -0,01 5 8 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,20 2 1 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA