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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,20, BES fonları yüzde 0,40 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 0,97 ile 'Para Piyasası Fonları' gösterirken, en çok gerileyen fon yüzde 2,40 ile 'Hisse Senedi Fonları' oldu. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,03 ile 'Başlangıç Fonları' ve 'Para Piyasası'nda görülürken, en çok gerileyen fon yüzde 1,99 ile 'Hisse Senedi' oldu. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: Haftalık Yatırım Fonları: Fon Kategori, Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %, Fon Kategori Kazandıran (Adet), Fon Kategori Kaybettiren Adet. Haftalık Emeklilik Fonları: Emeklilik Fonları, Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %, Fon Kategori Kazandıran (Adet), Fon Kategori Kaybettiren Adet.

01.06.2024 11:03
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,20, BES fonları yüzde 0,40 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 0,97 ile "Para Piyasası Fonları" gösterirken, en çok gerileyen fon yüzde 2,40 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,03 ile "Başlangıç Fonları" ve "Para Piyasası"nda görülürken, en çok gerileyen fon yüzde 1,99 ile "Hisse Senedi" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları -0,20779660
Borsa Yatırım Fonları-2,19218
Borçlanma Araçları Fonları0,65655
Fon Sepeti Fonları-0,102845
Hisse Senedi Fonları-2,403113
Karma ve Değişken Fonlar-0,824091
Katılım Fonları0,043119
Kıymetli Maden Fonları-0,63017
Para Piyasası Fonları0,97500
Serbest Fon0,02562370
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları -0,40146233
Başlangıç Fonları1,03100
Borçlanma Araçları0,36415
Değişken-0,5735106
Devlet Katkısı-0,73012
Endeks-1,6604
Fon Sepeti Fonu-0,94411
Hisse Senedi-1,99032
Karma-0,8409
Katılım-0,341022
Kıymetli Madenler-0,79114
OKS Katılım0,48186
OKS Standart0,2373
Para Piyasası1,03130
Standart-0,0158
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,2021
(Sürecek)

Kaynak: AA

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