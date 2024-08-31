Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,23, BES fonları yüzde 0,41 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,80 ile 'Para Piyasası Fonları', en fazla gerileyen fon ise yüzde 2,01 ile 'Hisse Senedi Fonları' oldu. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,80 ile 'Para Piyasası'nda görülürken en çok gerileyen fon ise yüzde 1,74 ile 'Hisse Senedi' oldu. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: Haftalık Yatırım Fonları: Yatırım Fonları -0,23 (957 kazandıran, 543 kaybettiren), Borsa Yatırım Fonları -1,20 (4 kazandıran, 17 kaybettiren), Borçlanma Araçları Fonları 0,62 (72 kazandıran, 1 kaybettiren), Fon Sepeti Fonları -0,02 (34 kazandıran, 42 kaybettiren), Hisse Senedi Fonları -2,01 (5 kazandıran, 117 kaybettiren), Karma ve Değişken Fonlar -0,50 (53 kazandıran, 87 kaybettiren), Katılım Fonları 0,27 (41 kazandıran, 14 kaybettiren), Kıymetli Maden Fonları 0,20 (10 kazandıran, 8 kaybettiren), Para Piyasası Fonları 0,80 (52 kazandıran, 0 kaybettiren), Serbest Fon -0,14 (690 kazandıran, 274 kaybettiren). Haftalık Emeklilik Fonları: Emeklilik Fonları -0,41 (141 kazandıran, 238 kaybettiren), Başlangıç Fonları 0,77 (10 kazandıran, 0 kaybettiren), Borçlanma Araçları 0,45 (45 kazandıran, 0 kaybettiren), Değişken -0,72 (34 kazandıran, 106 kaybettiren), Devlet Katkısı -0,57 (0 kazandıran, 12 kaybettiren), Endeks -1,70 (0 kazandıran, 4 kaybettiren), Fon Sepeti Fonu -0,37 (5 kazandıran, 11 kaybettiren), Hisse Senedi -1,74 (0 kazandıran, 32 kaybettiren), Karma -0,43 (1 kazandıran, 8 kaybettiren), Katılım -0,17 (12 kazandıran, 20 kaybettiren), Kıymetli Madenler -0,21 (4 kazandıran, 11 kaybettiren), OKS Katılım 0,23 (12 kazandıran, 12 kaybettiren), OKS Standart -0,35 (0 kazandıran, 9 kaybettiren), Para Piyasası 0,80 (13 kazandıran, 0 kaybettiren), Standart -0,26 (3 kazandıran, 10 kaybettiren), Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,54 (0 kazandıran, 3 kaybettiren).

31.08.2024 11:17
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,23, BES fonları yüzde 0,41 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,80 ile "Para Piyasası Fonları", en fazla gerileyen fon ise yüzde 2,01 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,80 ile "Para Piyasası"nda görülürken en çok gerileyen fon ise yüzde 1,74 ile "Hisse Senedi" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları -0,23957543
Borsa Yatırım Fonları-1,20417
Borçlanma Araçları Fonları0,62721
Fon Sepeti Fonları-0,023442
Hisse Senedi Fonları-2,015117
Karma ve Değişken Fonlar-0,505387
Katılım Fonları0,274114
Kıymetli Maden Fonları0,20108
Para Piyasası Fonları0,80520
Serbest Fon-0,14690274
Haftalık Emeklilik Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Emeklilik Fonları -0,41141238
Başlangıç Fonları0,77100
Borçlanma Araçları0,45450
Değişken-0,7234106
Devlet Katkısı-0,57012
Endeks-1,7004
Fon Sepeti Fonu-0,37511
Hisse Senedi-1,74032
Karma-0,4318
Katılım-0,171220
Kıymetli Madenler-0,21411
OKS Katılım0,231212
OKS Standart-0,3509
Para Piyasası0,80130
Standart-0,26310
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,5403
(Sürecek)

Kaynak: AA

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