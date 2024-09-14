Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,89, BES fonları yüzde 0,97 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,98 ile "Para Piyasası Fonları", en fazla gerileyen fon ise yüzde 3,92 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,99 ile "Başlangıç Fonları"nda görülürken en çok gerileyen fon ise yüzde 4,25 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları -0,89 844 671 Borsa Yatırım Fonları -3,64 3 18 Borçlanma Araçları Fonları 0,71 72 1 Fon Sepeti Fonları -0,46 27 49 Hisse Senedi Fonları -3,92 7 115 Karma ve Değişken Fonlar -1,07 46 94 Katılım Fonları 0,20 39 18 Kıymetli Maden Fonları 0,49 15 3 Para Piyasası Fonları 0,98 54 0 Serbest Fon -0,84 584 391 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -0,97 131 250 Başlangıç Fonları 0,99 10 0 Borçlanma Araçları 0,38 44 1 Değişken -1,51 25 116 Devlet Katkısı -1,62 0 12 Endeks -4,25 0 4 Fon Sepeti Fonu -1,32 1 15 Hisse Senedi -3,56 0 32 Karma -0,95 0 9 Katılım -0,60 6 26 Kıymetli Madenler 0,69 15 0 OKS Katılım 0,31 13 11 OKS Standart -0,40 0 10 Para Piyasası 0,99 13 0 Standart -0,58 0 13 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,31 2 1 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA