Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Yatırım fonları %0,89, BES fonları %0,97 değer kaybetti; en çok gerileyen Hisse Senedi fonları.

14.09.2024 11:18
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,89, BES fonları yüzde 0,97 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,98 ile "Para Piyasası Fonları", en fazla gerileyen fon ise yüzde 3,92 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,99 ile "Başlangıç Fonları"nda görülürken en çok gerileyen fon ise yüzde 4,25 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları -0,89844671
Borsa Yatırım Fonları-3,64318
Borçlanma Araçları Fonları0,71721
Fon Sepeti Fonları-0,462749
Hisse Senedi Fonları-3,927115
Karma ve Değişken Fonlar-1,074694
Katılım Fonları0,203918
Kıymetli Maden Fonları0,49153
Para Piyasası Fonları0,98540
Serbest Fon-0,84584391
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları -0,97131250
Başlangıç Fonları0,99100
Borçlanma Araçları0,38441
Değişken-1,5125116
Devlet Katkısı-1,62012
Endeks-4,2504
Fon Sepeti Fonu-1,32115
Hisse Senedi-3,56032
Karma-0,9509
Katılım-0,60626
Kıymetli Madenler0,69150
OKS Katılım0,311311
OKS Standart-0,40010
Para Piyasası0,99130
Standart-0,58013
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,3121
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

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