Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Yatırım fonları ortalama %2,05, BES fonları %2,93 değer kaybetti, en çok kaybı Hisse Senedi fonları yaşadı.

05.10.2024 11:17
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,05, BES fonları yüzde 2,93 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,92 ile "Para Piyasası Fonları" olurken, en çok gerileyen fon yüzde 7,64 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,93 ile "Para Piyasası"nda görülürken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 8,86 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları -2,05729814
Borsa Yatırım Fonları-7,29319
Borçlanma Araçları Fonları0,445518
Fon Sepeti Fonları-1,731564
Hisse Senedi Fonları-7,641122
Karma ve Değişken Fonlar-2,8018122
Katılım Fonları-0,044017
Kıymetli Maden Fonları0,29144
Para Piyasası Fonları0,92540
Serbest Fon-1,78532467
Haftalık Emeklilik Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Emeklilik Fonları -2,9373308
Başlangıç Fonları0,92100
Borçlanma Araçları-0,33837
Değişken-4,0910131
Devlet Katkısı-4,82012
Endeks-8,8604
Fon Sepeti Fonu-3,06016
Hisse Senedi-8,01032
Karma-3,2309
Katılım-1,62527
Kıymetli Madenler0,29132
OKS Katılım-0,031311
OKS Standart-2,04010
Para Piyasası0,93130
Standart-2,67013
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-3,1703
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti - Son Dakika

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