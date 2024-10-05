Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,05, BES fonları yüzde 2,93 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,92 ile "Para Piyasası Fonları" olurken, en çok gerileyen fon yüzde 7,64 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,93 ile "Para Piyasası"nda görülürken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 8,86 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları -2,05 729 814 Borsa Yatırım Fonları -7,29 3 19 Borçlanma Araçları Fonları 0,44 55 18 Fon Sepeti Fonları -1,73 15 64 Hisse Senedi Fonları -7,64 1 122 Karma ve Değişken Fonlar -2,80 18 122 Katılım Fonları -0,04 40 17 Kıymetli Maden Fonları 0,29 14 4 Para Piyasası Fonları 0,92 54 0 Serbest Fon -1,78 532 467 Haftalık Emeklilik Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Emeklilik Fonları -2,93 73 308 Başlangıç Fonları 0,92 10 0 Borçlanma Araçları -0,33 8 37 Değişken -4,09 10 131 Devlet Katkısı -4,82 0 12 Endeks -8,86 0 4 Fon Sepeti Fonu -3,06 0 16 Hisse Senedi -8,01 0 32 Karma -3,23 0 9 Katılım -1,62 5 27 Kıymetli Madenler 0,29 13 2 OKS Katılım -0,03 13 11 OKS Standart -2,04 0 10 Para Piyasası 0,93 13 0 Standart -2,67 0 13 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -3,17 0 3 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA