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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,78, BES fonları da ortalama yüzde 2,47 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 4,96 ile 'Hisse Senedi Fonları' kaydederken, gerileyen fon bulunmuyor. BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 3,08 ile 'Değişken' olurken, gerileyen fon bulunmuyor. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: Haftalık Yatırım Fonları: Fon Kategori, Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %, Fon Kategori Kazandıran (Adet), Fon Kategori Kaybettiren Adet. Haftalık Emeklilik Fonları: Emeklilik Fonları, Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %, Fon Kategori Kazandıran (Adet), Fon Kategori Kaybettiren Adet.

03.02.2024 11:05
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,78, BES fonları da ortalama yüzde 2,47 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 4,96 ile "Hisse Senedi Fonları" kaydederken, gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 3,08 ile "Değişken" olurken, gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 1,781271108
Borsa Yatırım Fonları4,91200
Borçlanma Araçları Fonları0,63701
Fon Sepeti Fonları1,21657
Hisse Senedi Fonları4,961035
Karma ve Değişken Fonlar1,7010715
Katılım Fonları1,35460
Kıymetli Maden Fonları2,64151
Para Piyasası Fonları0,80480
Serbest Fon1,6081779
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 2,473724
Başlangıç Fonları0,75100
Borçlanma Araçları0,49451
Değişken3,081382
Devlet Katkısı2,67120
Endeks5,1940
Fon Sepeti Fonu2,05141
Hisse Senedi5,06320
Karma1,9890
Katılım2,57300
Kıymetli Madenler2,69150
OKS Katılım1,13240
OKS Standart1,52100
Para Piyasası0,82130
Standart1,98130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon3,1030
(Sürecek)

Kaynak: AA

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