Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,13, BES fonları ortalama yüzde 1,81 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 4,02 ile 'Kıymetli Maden Fonları' gösterirken, bu kategoride gerileyen fon bulunmuyor. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 5,76 ile 'Kıymetli Madenler'de görüldü, yine bu kategoride gerileyen fon olmadı. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: Haftalık Yatırım Fonları: Yatırım Fonları 1,13 (Kazandıran: 1247, Kaybettiren: 162), Borsa Yatırım Fonları 3,23 (Kazandıran: 16, Kaybettiren: 4), Borçlanma Araçları Fonları 0,87 (Kazandıran: 70, Kaybettiren: 0), Fon Sepeti Fonları 1,78 (Kazandıran: 71, Kaybettiren: 1), Hisse Senedi Fonları 2,10 (Kazandıran: 89, Kaybettiren: 22), Karma ve Değişken Fonlar 1,48 (Kazandıran: 119, Kaybettiren: 7), Katılım Fonları 1,38 (Kazandıran: 47, Kaybettiren: 1), Kıymetli Maden Fonları 4,02 (Kazandıran: 16, Kaybettiren: 1), Para Piyasası Fonları 0,87 (Kazandıran: 49, Kaybettiren: 0), Serbest Fon 0,88 (Kazandıran: 786, Kaybettiren: 130). Haftalık Emeklilik Fonları: Emeklilik Fonları 1,81 (Kazandıran: 373, Kaybettiren: 4), Başlangıç Fonları 0,89 (Kazandıran: 10, Kaybettiren: 0), Borçlanma Araçları 0,96 (Kazandıran: 46, Kaybettiren: 0), Değişken 1,84 (Kazandıran: 139, Kaybettiren: 2), Devlet Katkısı 2,34 (Kazandıran: 12, Kaybettiren: 0), Endeks 3,71 (Kazandıran: 4, Kaybettiren: 0), Fon Sepeti Fonu 2,10 (Kazandıran: 15, Kaybettiren: 0), Hisse Senedi 2,87 (Kazandıran: 31, Kaybettiren: 1), Karma 1,87 (Kazandıran: 8, Kaybettiren: 1), Katılım 1,25 (Kazandıran: 30, Kaybettiren: 0), Kıymetli Madenler 5,76 (Kazandıran: 15, Kaybettiren: 0), OKS Katılım 0,85 (Kazandıran: 24, Kaybettiren: 0), OKS Standart 0,96 (Kazandıran: 10, Kaybettiren: 0), Para Piyasası 0,89 (Kazandıran: 13, Kaybettiren: 0), Standart 1,34 (Kazandıran: 13, Kaybettiren: 0), Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,68 (Kazandıran: 3, Kaybettiren: 0).

23.03.2024 11:06  Güncelleme: 11:07
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,13, BES fonları ortalama yüzde 1,81 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 4,02 ile "Kıymetli Maden Fonları" gösterirken, bu kategoride gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 5,76 ile "Kıymetli Madenler"de görüldü, yine bu kategoride gerileyen fon olmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 1,131247162
Borsa Yatırım Fonları3,23164
Borçlanma Araçları Fonları0,87700
Fon Sepeti Fonları1,78711
Hisse Senedi Fonları2,108922
Karma ve Değişken Fonlar1,481197
Katılım Fonları1,38471
Kıymetli Maden Fonları4,02161
Para Piyasası Fonları0,87490
Serbest Fon0,88786130
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,813734
Başlangıç Fonları0,89100
Borçlanma Araçları0,96460
Değişken1,841392
Devlet Katkısı2,34120
Endeks3,7140
Fon Sepeti Fonu2,10150
Hisse Senedi2,87311
Karma1,8781
Katılım1,25300
Kıymetli Madenler5,76150
OKS Katılım0,85240
OKS Standart0,96100
Para Piyasası0,89130
Standart1,34130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,6830
(Sürecek)

Kaynak: AA

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