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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,48, BES fonları yüzde 1,18 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 1,08 ile 'Hisse Senedi Fonları' gösterirken, gerileyen fon bulunmuyor. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,30 ile 'Devlet Katkısı'nda görülürken tek gerileyen fon yüzde 0,01 ile 'Kıymetli Madenler' oldu. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: Haftalık Yatırım Fonları: Fon Kategori, Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %, Fon Kategori Kazandıran (Adet), Fon Kategori Kaybettiren Adet. Haftalık Emeklilik Fonları: Emeklilik Fonları, Başlangıç Fonları, Borçlanma Araçları, Değişken, Devlet Katkısı, Endeks, Fon Sepeti Fonu, Hisse Senedi, Karma, Katılım, Kıymetli Madenler, OKS Katılım, OKS Standart, Para Piyasası, Standart, Yaşam Döngüsü/Hedef Fon.

06.07.2024 11:27
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,48, BES fonları yüzde 1,18 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 1,08 ile "Hisse Senedi Fonları" gösterirken, gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,30 ile "Devlet Katkısı"nda görülürken tek gerileyen fon yüzde 0,01 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 0,48893589
Borsa Yatırım Fonları0,91154
Borçlanma Araçları Fonları0,936013
Fon Sepeti Fonları1,06686
Hisse Senedi Fonları1,089125
Karma ve Değişken Fonlar0,9210529
Katılım Fonları0,55438
Kıymetli Maden Fonları0,31125
Para Piyasası Fonları0,97500
Serbest Fon0,25464503
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,1834834
Başlangıç Fonları0,92100
Borçlanma Araçları0,903115
Değişken1,281347
Devlet Katkısı2,30120
Endeks1,6640
Fon Sepeti Fonu0,97151
Hisse Senedi1,79311
Karma1,2190
Katılım0,48311
Kıymetli Madenler-0,0169
OKS Katılım0,88240
OKS Standart1,75100
Para Piyasası0,97130
Standart2,08130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,5130
(Sürecek)

Kaynak: AA

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