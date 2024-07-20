Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,99, BES fonları yüzde 1,03 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 4,39 ile 'Kıymetli Maden Fonları' gösterirken, gerileyen fon olmadı. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 4,42 ile 'Kıymetli Madenler'de görülürken, hiçbir fon gerilemedi. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: ...

20.07.2024 11:13
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,99, BES fonları yüzde 1,03 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 4,39 ile "Kıymetli Maden Fonları" gösterirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 4,42 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, hiçbir fon gerilemedi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 0,991333156
Borsa Yatırım Fonları1,05164
Borçlanma Araçları Fonları0,66694
Fon Sepeti Fonları0,185123
Hisse Senedi Fonları1,1610810
Karma ve Değişken Fonlar0,8611323
Katılım Fonları1,79522
Kıymetli Maden Fonları4,39180
Para Piyasası Fonları0,93520
Serbest Fon0,9787094
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,0336121
Başlangıç Fonları0,92100
Borçlanma Araçları0,62433
Değişken0,941338
Devlet Katkısı0,60120
Endeks0,7131
Fon Sepeti Fonu1,21151
Hisse Senedi1,03302
Karma0,6972
Katılım1,31320
Kıymetli Madenler4,42150
OKS Katılım0,91240
OKS Standart0,3791
Para Piyasası0,94130
Standart0,32103
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,5930
(Sürecek)

Kaynak: AA

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