Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,99, BES fonları yüzde 1,03 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 4,39 ile "Kıymetli Maden Fonları" gösterirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 4,42 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, hiçbir fon gerilemedi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları 0,99 1333 156 Borsa Yatırım Fonları 1,05 16 4 Borçlanma Araçları Fonları 0,66 69 4 Fon Sepeti Fonları 0,18 51 23 Hisse Senedi Fonları 1,16 108 10 Karma ve Değişken Fonlar 0,86 113 23 Katılım Fonları 1,79 52 2 Kıymetli Maden Fonları 4,39 18 0 Para Piyasası Fonları 0,93 52 0 Serbest Fon 0,97 870 94 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 1,03 361 21 Başlangıç Fonları 0,92 10 0 Borçlanma Araçları 0,62 43 3 Değişken 0,94 133 8 Devlet Katkısı 0,60 12 0 Endeks 0,71 3 1 Fon Sepeti Fonu 1,21 15 1 Hisse Senedi 1,03 30 2 Karma 0,69 7 2 Katılım 1,31 32 0 Kıymetli Madenler 4,42 15 0 OKS Katılım 0,91 24 0 OKS Standart 0,37 9 1 Para Piyasası 0,94 13 0 Standart 0,32 10 3 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,59 3 0 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA