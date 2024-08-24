Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,73, BES fonları yüzde 0,41 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,54 ile "Kıymetli Maden Fonları", en fazla gerileyen fon ise yüzde 0,53 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 3,40 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken en çok gerileyen fon ise yüzde 0,86 ile "Hisse Senedi" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları 0,73 1196 312 Borsa Yatırım Fonları 0,31 11 10 Borçlanma Araçları Fonları 1,01 73 0 Fon Sepeti Fonları 1,36 73 3 Hisse Senedi Fonları -0,53 33 89 Karma ve Değişken Fonlar 0,92 109 30 Katılım Fonları 1,45 53 2 Kıymetli Maden Fonları 3,54 18 0 Para Piyasası Fonları 0,93 52 0 Serbest Fon 0,69 785 188 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,41 261 120 Başlangıç Fonları 0,89 10 0 Borçlanma Araçları 1,15 44 1 Değişken 0,00 77 64 Devlet Katkısı 0,33 9 3 Endeks -0,52 1 3 Fon Sepeti Fonu 0,78 14 2 Hisse Senedi -0,86 4 28 Karma 1,38 9 0 Katılım 0,36 20 12 Kıymetli Madenler 3,40 15 0 OKS Katılım 0,61 23 1 OKS Standart 0,34 9 1 Para Piyasası 0,93 13 0 Standart 0,52 11 2 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,71 0 3 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA