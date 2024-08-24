Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,73, BES fonları yüzde 0,41 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,54 ile 'Kıymetli Maden Fonları', en fazla gerileyen fon ise yüzde 0,53 ile 'Hisse Senedi Fonları' oldu. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 3,40 ile 'Kıymetli Madenler'de görülürken en çok gerileyen fon ise yüzde 0,86 ile 'Hisse Senedi' oldu. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: Haftalık Yatırım Fonları: Yatırım Fonları 0,73 (Kazandıran: 1196, Kaybettiren: 312), Borsa Yatırım Fonları 0,31 (Kazandıran: 11, Kaybettiren: 10), Borçlanma Araçları Fonları 1,01 (Kazandıran: 73, Kaybettiren: 0), Fon Sepeti Fonları 1,36 (Kazandıran: 73, Kaybettiren: 3), Hisse Senedi Fonları -0,53 (Kazandıran: 33, Kaybettiren: 89), Karma ve Değişken Fonlar 0,92 (Kazandıran: 109, Kaybettiren: 30), Katılım Fonları 1,45 (Kazandıran: 53, Kaybettiren: 2), Kıymetli Maden Fonları 3,54 (Kazandıran: 18, Kaybettiren: 0), Para Piyasası Fonları 0,93 (Kazandıran: 52, Kaybettiren: 0), Serbest Fon 0,69 (Kazandıran: 785, Kaybettiren: 188). Haftalık Emeklilik Fonları: Emeklilik Fonları 0,41 (Kazandıran: 261, Kaybettiren: 120), Başlangıç Fonları 0,89 (Kazandıran: 10, Kaybettiren: 0), Borçlanma Araçları 1,15 (Kazandıran: 44, Kaybettiren: 1), Değişken 0,00 (Kazandıran: 77, Kaybettiren: 64), Devlet Katkısı 0,33 (Kazandıran: 9, Kaybettiren: 3), Endeks -0,52 (Kazandıran: 1, Kaybettiren: 3), Fon Sepeti Fonu 0,78 (Kazandıran: 14, Kaybettiren: 2), Hisse Senedi -0,86 (Kazandıran: 4, Kaybettiren: 28), Karma 1,38 (Kazandıran: 9, Kaybettiren: 0), Katılım 0,36 (Kazandıran: 20, Kaybettiren: 12), Kıymetli Madenler 3,40 (Kazandıran: 15, Kaybettiren: 0), OKS Katılım 0,61 (Kazandıran: 23, Kaybettiren: 1), OKS Standart 0,34 (Kazandıran: 9, Kaybettiren: 1), Para Piyasası 0,93 (Kazandıran: 13, Kaybettiren: 0), Standart 0,52 (Kazandıran: 11, Kaybettiren: 2), Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,71 (Kazandıran: 0, Kaybettiren: 3).

24.08.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,73, BES fonları yüzde 0,41 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,54 ile "Kıymetli Maden Fonları", en fazla gerileyen fon ise yüzde 0,53 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 3,40 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken en çok gerileyen fon ise yüzde 0,86 ile "Hisse Senedi" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları
Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 0,731196312
Borsa Yatırım Fonları0,311110
Borçlanma Araçları Fonları1,01730
Fon Sepeti Fonları1,36733
Hisse Senedi Fonları-0,533389
Karma ve Değişken Fonlar0,9210930
Katılım Fonları1,45532
Kıymetli Maden Fonları3,54180
Para Piyasası Fonları0,93520
Serbest Fon0,69785188
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları 0,41261120
Başlangıç Fonları0,89100
Borçlanma Araçları1,15441
Değişken0,007764
Devlet Katkısı0,3393
Endeks-0,5213
Fon Sepeti Fonu0,78142
Hisse Senedi-0,86428
Karma1,3890
Katılım0,362012
Kıymetli Madenler3,40150
OKS Katılım0,61231
OKS Standart0,3491
Para Piyasası0,93130
Standart0,52112
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,7103
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Taraftarlar çıldırdı Acun’un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor Taraftarlar çıldırdı! Acun'un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor
11:13 İBB Başkanlığı’na göz kırpmıştı Özgür Özel: Sinem Dedetaş’ın açıklaması gereksiz, memnun olmadım İBB Başkanlığı'na göz kırpmıştı! Özgür Özel: Sinem Dedetaş'ın açıklaması gereksiz, memnun olmadım
10:35 Bakan Tunç: Şimşek’e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı Bakan Tunç: Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
17:04 Yer: Giresun Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı Yer: Giresun! Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı
16:32 Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor İşte Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin’in son görüntüleri Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor! İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in son görüntüleri
16:28 Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı
16:02 Tüm takımı satılığa çıkardılar Diğer kulüpler oyuncuları almak için sıraya girdi Tüm takımı satılığa çıkardılar! Diğer kulüpler oyuncuları almak için sıraya girdi
15:48 Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi
15:39 Gökhan Çıra’nın kızı devlet korumasına mı alınacak Mahkeme talebi reddetti Gökhan Çıra'nın kızı devlet korumasına mı alınacak? Mahkeme talebi reddetti
15:20 Ünlü Astrolog Ferdi Bozduman: Babam beni bayılana kadar kemerle döverdi Ünlü Astrolog Ferdi Bozduman: Babam beni bayılana kadar kemerle döverdi
15:19 Bu nasıl gelenek Kayınbaba ve kaynana, gelinlerinin önünde güreş tuttu Bu nasıl gelenek? Kayınbaba ve kaynana, gelinlerinin önünde güreş tuttu
15:11 Ananesini öldüren Bedirhan Şener hakkında yeni karar: Psikiyatri gözlem süresi uzatıldı Ananesini öldüren Bedirhan Şener hakkında yeni karar: Psikiyatri gözlem süresi uzatıldı
15:07 Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 13:19:44. #1.12#
SON DAKİKA: Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement