Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Yatırım fonları ortalama %0,42, BES fonları ise %0,77 değer kazandı. Kıymetli maden fonları öne çıktı.

19.10.2024 11:17
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,42, BES fonları yüzde 0,77 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,20 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 3,49 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, gerileyen fon ise bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 0,421113434
Borsa Yatırım Fonları1,09157
Borçlanma Araçları Fonları0,60713
Fon Sepeti Fonları0,646415
Hisse Senedi Fonları0,619034
Karma ve Değişken Fonlar0,7411924
Katılım Fonları1,14553
Kıymetli Maden Fonları3,20180
Para Piyasası Fonları0,91560
Serbest Fon0,20640355
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,7735328
Başlangıç Fonları0,89100
Borçlanma Araçları0,34432
Değişken0,781338
Devlet Katkısı0,31102
Endeks0,7831
Fon Sepeti Fonu0,64142
Hisse Senedi0,59284
Karma0,6881
Katılım0,70284
Kıymetli Madenler3,49150
OKS Katılım0,61222
OKS Standart0,5291
Para Piyasası0,89130
Standart0,60121
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,8930
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Maden, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika

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