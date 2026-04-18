Yatırım ve BES Fonları Yükseldi

18.04.2026 11:22
Yatırım fonları ortalama %2,14, BES fonları ise %1,90 değer kazandı, kaybeden fon yok.

Bu hafta yatırım fonları, ortalama yüzde 2,14 ve BES fonları yüzde 1,90 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş, yüzde 2,81 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken değer kaybeden fon olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş, yüzde 3,27 ile "Hisse Senedi" fonlarında görülürken değer kaybeden fon olmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları 2,14189788
Borsa Yatırım Fonları2,32291
Borçlanma Araçları Fonları0,82787
Fon Sepeti Fonları2,54891
Hisse Senedi Fonları2,811751
Karma ve Değişken Fonlar2,771652
Katılım Fonları1,46882
Kıymetli Maden Fonları1,62260
Para Piyasası Fonları0,85780
Serbest Fon2,16119875
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,903920
Başlangıç Fonları0,94100
Borçlanma Araçları0,96430
Değişken2,101330
Devlet Katkısı1,76120
Endeks3,0140
Fon Sepeti Fonu2,63230
Hisse Senedi3,27360
Karma2,35100
Katılım2,02370
Kıymetli Madenler1,68170
OKS Katılım1,06240
OKS Standart1,26100
Para Piyasası0,96130
Standart1,44130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,7230
(Sürecek)

Kaynak: AA

